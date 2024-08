Ferran Pedret relleva Salvador Illa a la presidència del grup parlamentari del PSC

El diputat del PSC al Parlament, Ferran Pedret, intervé durant el ple del debat d'investidura, al Parlament de Catalunya, el 8 d'agost del 2024, a Barcelona, Signatura: Kike Rincón / Europa Press

Llicenciat en Dret, Pedret ha exercit com a advocat -en especial, en l'àmbit del Dret laboral i el de l'estrangeria- i fa més d'una dècada que és diputat a la Cambra catalana, en la qual es va estrenar el 2012.



El seu pare, Jordi Pedret, va ser diputat al Congrés 21 anys i la seva mare, Lídia Santos, al Parlament durant set anys.

Amb tot just 14 anys, el 1993, es va fer militant de la Joventut Socialista de Catalunya, de la qual va ser primer secretari de Barcelona des del 1997 al 2004.

És autor de publicacions com “Quan succeeix allò inesperat: el 15-M i l'esquerra” (Ed. Carena/Ed. Las Luces, 2011); “Nosaltres, els federalistes. Catalunya a la cruïlla” (Ed. Les Llums, 2012); i “Sortir del carreró sense sortida. Reflexions des del socialisme” (Fundació Rafael Campalans, Papers de la Fundació núm. 166, 2016); així com ha coordinat el llibre El futur és federal (FRC Llibres, núm. 12, 2023), dins del qual també és autor d'un dels articles. Militant socialista des del 1993, ha tingut diverses responsabilitats orgàniques a la JSC i al PSC. És també adherit al sindicat UGT.