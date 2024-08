La dura crítica de l'alcalde de Girona a la composició del Govern de Salvador Illa

El primer edil de Girona. Foto: X (@llsalellasvilar)

L' alcalde de Girona, Lluc Salellas (Guanyem), és una de les veus de l'independentisme que ha criticat la composició del Govern de Salvador Illa.

A mesura que s'anaven coneixent els noms que ocuparan les diferents conselleries, el primer regidor de la capital del Gironès no es va mossegar la llengua i, al perfil de X, va carregar contra alguns d'aquests nomenaments.

"Veient els noms que van apareixent, clarament el Govern català gira a la dreta", ha assegurat Salellas en un missatge a la xarxa antigament coneguda com a Twitter.

Salellas s'ha expressat així com a resposta a una notícia sobre l'elecció del secretari general dels Estats Units per Avançar, Ramon Espadaler, com a conseller de Justícia i Qualitat Democràtica del Govern que ha quedat oficialment constituït aquest dilluns 12 d'agost.