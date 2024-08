Balcells traspassa la cartera de Salut a Pané i l'emplaça a continuar millorant el sistema sanitari

El conseller sortint de Salut, Manel Balcells, lliura la cartera del seu departament a la nova consellera, Olga Pané, a la seu de la Conselleria de Salut a Barcelona, a 12 d'agost de 2024 - EUROPA PRESS

El conseller sortint de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha lliurat aquest dilluns la cartera del seu departament a la doctora Olga Pané, i l'ha emplaçat a seguir millorant l'atenció sanitària en un treball que ha qualificat com una “cursa de relleus” per treballar per sistema sanitari públic català.

L'acte s'ha fet cap a les 16.45 a l'edifici modernista que acull les oficines de la Conselleria de Salut a Barcelona, on Balcells ha rebut Pané i li ha lliurat els documents de traspàs per formalitzar el canvi al capdavant del departament.

La nova consellera ha assegurat que el treball del traspàs ha estat "magnífic" malgrat la seva complexitat, i per al seu mandat ha marcat l'envelliment de la població catalana com un dels reptes més grans als quals s'ha d'adaptar el sistema de salut públic.

"Els que han vingut abans han fet tots els que han pogut i han deixat un magnífic sistema de salut, però un sistema de salut, per magnífic que sigui, sempre s'ha d'anar ajustant als canvis que es vagin produint", ha expressat Pané.

Aquest traspàs ha tingut lloc després de la presa de possessió aquest dilluns al matí de tots els consellers del nou Govern de Salvador Illa en un acte al Palau de la Generalitat.