Junts convoca un congrés extraordinari a finals d'octubre, que concedeix amb l'aniversari de la DUI

Junts per Catalunya ha convocat un congrés extraordinari del partit per al darrer cap de setmana d'octubre, coincidint amb l'aniversari de la proclamació de la declaració unilateral d'independència, al qual han animat a participar persones alienes al partit, però que se sentin” compromesos" amb la independència.

Així ho ha anunciat el secretari general de Junts, Jordi Turull, en una roda de premsa en què ha afirmat que la convocatòria d'aquest congrés extraordinari respon a la voluntat de "recompondre i rellançar l'independentisme des del lideratge de Junts per Catalunya".

La decisió del partit presidit per Laura Borràs amb el secretari general, Jordi Turull, arriba després de la reaparició de l?expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en un acte a Barcelona el dia del ple d?investidura del president Salvador Illa, i després del qual va tornar a Waterloo.

Aquest mateix dilluns, després de la presa de possessió dels consellers del nou Govern, la portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha reivindicat el seu partit com a alternativa per a l'independentisme.

Nou full de ruta de l'independentisme

A la roda de premsa, Turull ha indicat que, després del suport d'ERC a la investidura del socialista Salvador Illa, s'ha assistit a "la ruptura del bloc independentista", i considera que és el moment adequat de convocar el congrés.

Així, ha advocat per "definir un nou full de ruta cap a la independència i també per marcar i deixar clar un model de país davant del nou tripartit de caràcter unionista", en referència al PSC, ERC i Comuns després dels acords d'investidura que van permetre investir Salvador Illa president de la Generalitat.

Turull ha assegurat que Junts sempre s'ha mostrat obert a totes les forces independentistes i ha afegit: "No som nosaltres els que des de l'independentisme hem facilitat el Govern més espanyolista a la Generalitat".

En aquest sentit ha dit que, davant del canvi de situació que suposa l'acord d'ERC amb el PSC, Junts pot convertir el problema en una oportunitat, en les paraules: "Nosaltres assumim la responsabilitat de ser la primera força independentista".

Un cap de setmana "emblemàtic" per a l'independentisme

Junts celebrarà el congrés extraordinari el darrer cap de setmana d'octubre, els dies 26, 27 i 28 d'octubre, un cap de setmana que Turull ha definit com a "emblemàtic" per a l'independentisme per la seva coincidència amb la declaració unilateral d'independència que va tenir lloc el 27 d'octubre del 2017.

Turull ha avançat que el partit buscarà la participació activa dels seus afiliats al congrés, però també la de "tota aquella gent que no se sent de Junts per Catalunya, que se sent molt compromesa amb la independència".

"Persones que no volen ni deixar-ho córrer ni abaixar els braços ni resignar-se ni rendir-se davant la nova situació. I per això nosaltres des d'avui també fem una crida a tota aquesta gent i ens posem a la vostra disposició", ha conclòs.

Preguntat pel paper de Junts al Congrés respecte al Govern de Sánchez, Turull ha expressat que en aquest moment no estan "pendents de si patirà o no patirà" Sánchez, sinó de rellançar el moviment independentista.

Alhora, ha afirmat que una de les qüestions que tractarà Junts al congrés que ha convocat per a l'últim cap de setmana d'octubre serà "el plantejament general i com s'enfoca el tema de la mediació internacional" acordada amb el PSOE.