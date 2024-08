Mossos independentistes recapten diners per als agents arrestats per ajudar Puigdemont

Un cotxe dels Mossos. Foto: Mossos d'Esquadra

Mossos per la República Catalana ha iniciat una campanya de finançament col·lectiu per "recolzar" dos dels agents detinguts el passat dijous 8 d'agost per presumptament haver ajudat l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, a fugir del dispositiu que el cos policial havia desplegat a Barcelona per donar compliment a l'ordre de detenció del Tribunal Suprem.

En un missatge a la xarxa social X, la Sectorial de l'Assemblea Nacional Catalana ha confirmat que almenys 2 dels 3 detinguts han estat suspesos de sou i feina, per la qual cosa han obert un compte bancari en què han animat tots aquells que vulguin fer una aportació econòmica que ho facin "per cobrir els mesos que estiguin sense sou".

"Per això, un grup de persones que admirem el seu compromís i el seu sacrifici hem llançat una campanya de solidaritat per donar-los el nostre suport, que sàpiguen que hi ha molta gent al seu costat i que mai els deixarem enrere", diu un dels missatges al fil que ha compartit l'advocat d'un dels agents de la policia catalana detinguts, Gonzalo Boye, que també exerceix la defensa de Puigdemont.

A més, segons Nació , aquesta recaptació de fons també estaria tenint la col·laboració directament de Junts.