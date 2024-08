La Llei de Barris, "objectiu estratègic" de la Generalitat de Salvador Illa

Una panoràmica de Barcelona. Foto: Wikipedia

Era una promesa electoral i aquest dimarts 13 d'agost s'ha tornat a posar sobre la taula com un “objectiu estratègic” de la Generalitat de Salvador Illa. El flamant Govern socialista té previst impulsar una Llei de Barris, encara que es podria afirmar que el que vol fer-se és recuperar-la, ja que aquesta legislació ja va estar vigent durant el mandat de Pasqual Maragall i posteriorment també de José Montilla. A més, diversos ajuntaments de Catalunya (socialistes i d'altres colors polítics) tenen en marxa aquestes iniciatives als barris on són més necessaris.

Precisament per això, el treball amb els governs municipals serà clau, segons va apuntar Illa les setmanes prèvies a les eleccions. "Treballarem estretament amb els ajuntaments", va dir en un míting, assegurant que la tercera gran transformació que defensa desplegar a Catalunya arribarà també als barris.

Segons els seus plans, cal invertir 800 milions d'euros a 100 barris (25 cada any) durant els 4 anys de la legislatura que s'acaba de posar en marxa. Illa ha dit que la seva proposta també preveu 300 milions per a les urbanitzacions "que necessiten ser posades al dia" i que els ajuntaments estan intentant actualitzar.

Tot i això, en la seva primera compareixença davant la premsa, la nova portaveu, Sílvia Paneque, ha apuntat que "no podem donar una xifra concreta" i que aniran anunciant més detalls del múscul financer que tindran a mesura que sigui possible.

La també titular de la conselleria de Territori ha situat l'habitatge com una prioritat absoluta de l'executiu, i ha apuntat a l'adaptació de l'actual parc immobiliari com un dels objectius en aquest àmbit per adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic.

Carles Martí, comissionat

El que sí que és definitiu és que s'ha aprovat crear un comissionat de barris, que dirigirà l'exsenador i exregidor del PSC a Barcelona, Carles Martí, amb l'objectiu d'"abordar la llei" i coordinar l'acció de govern amb les administracions municipals en àrees com la seguretat, habitatge i serveis públics.

Més enllà de la seva activitat al consistori de la capital de Catalunya, Martí ha estat senador, càrrec que va ocupar entre el 2011 i el 2015.