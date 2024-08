Junts assegura que Llarena es un "Tejero sense bigoti" i titlla el Govern estatal de "covard"

El senador de Junts Eduard Pujol I Bonell - Kike Racó - Europa Press

El portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol Bonell, s'ha referit al jutge que instrueix el 'procés' al Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, com a "Tejero sense bigoti" i ha acusat el Govern de Pedro Sánchez de ser "covard" per no fer que s'apliqui la Llei d'Amnistia a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Així s'ha expressat Pujol en el torn de rèplica durant la compareixença al Senat del ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares. "Estem en ple cop d'Estat judicial i Llarena és un Tejero sense bigoti", ha llançat.

D'aquesta manera, ha interpel·lat els senadors presents a la sala assegurant que "els fa certa gràcia el petit Tejero que la majoria social espanyola encara porta a dins quan es parla de Catalunya". "Què és sinó Llarena?; Què són sinó els Llarena?", ha expressat.

Estat "trampós"

Alhora, ha recriminat la "brutícia estructural que inunda l'Estat espanyol" i ha carregat contra el Govern "covard" i l'Estat "trampós" per no autoritzar que s'apliqui la Llei d'Amnistia als delictes de malversació que pesen sobre Puigdemont.

A parer seu, el Govern s'està posant "de part del que no compleix la llei, per molt senyor jutge que sigui", ha afegit, alhora que ha denunciat que si hi ha un jutge prevaricant es denuncia. "Es denuncia fins i tot no poder més, fins a l'extenuació. És l'obligació dels demòcrates, si n'hi ha i n'hi ha d'haver. I el problema és que una part de l'Estat fa el que li dóna la gana", ha manifestat.

Dit això, ha enllaçat l'assumpte català amb Veneçuela insistint que el Govern "vol quadrar el cercle, vol netejar la casa dels altres quan la seva realment és una porqueria". "Vostè parla de protegir drets fonamentals a Veneçuela. A Catalunya què fem?", ha interpel·lat Albares.

En aquest punt, el senador ha sostingut que al Govern, ia la majoria, el molesta el que va passar l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya i l'expresident Puigdemont perquè, ha continuat, “és l'únic capaç de col·locar-los, de col·locar l'Estat espanyol, davant d'un mirall on es poden veure els seus excessos no democràtics", ha llançat.

Trucat a la qüestió

Així doncs, Pujoll Bonell ha estat cridat a la qüestió per referir-se durant la seva rèplica a altres temes que no s'atenen amb l'assumpte per al que s'ha convocat la comissió d'Afers Estrangers i la compareixença d'Albares per explicar les decisions adoptades pel Govern en relació amb la retenció i l'expulsió posterior per les autoritats veneçolanes d'una delegació oficial del Senat.

Això sí, abans de finalitzar la seva intervenció el senador de Junts ha advertit als presents que hi ha "un elefant a la sala" anomenat "prevaricació judicial de l'Estat, del Suprem" i ha considerat que el que està passant a Espanya és "molt bèstia" ". "Té un nom: alçament de les togues davant de la voluntat popular expressada amb lleis aprovades al Congrés", ha postil·lat.