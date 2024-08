El sindicat majoritari de Mossos agraeix la visita d'Illa: els ànims "estan baixos"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en la visita al Complex Central dels Mossos d'Esquadra a Egara, Sabadell (Barcelona) - ALBERTO PAREDES - MOSSOS D'ESQUADRA

El sindicat majoritari de Mossos d'Esquadra, Sap-Fepol, valora com "un gest absolutament positiu" la visita aquest dimecres del president de la Generalitat, Salvador Illa, i de la consellera d'Interior, Núria Parlón, al Complex Central de Mossos a Sabadell (Barcelona) en un moment en què els ànims “estan baixos”.

Així ho ha manifestat Pere García, secretari general de Sap-Fepol i representant de Sme-Fepol, per a qui el fet que la primera visita institucional d'Illa hagi estat al Complex Central de Mossos evidencia "la dificultat del moment".

Des del sindicat agraeixen el gest en un moment en què "els ànims avui dia estan baixos", encara que esperen que es vegi reflectit en les polítiques de seguretat que impulsin des del Govern.

"Cal girar full"

Des de Sap-Fepol demanen que es faci "autocrítica conscient, no per sortir davant l'opinió pública", sinó que es faci una valoració del que va fallar durant el dispositiu policial per donar compliment a l'ordre del Tribunal Suprem d'aturar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

García ha dit que “cal girar full” i fer autocrítica per identificar els errors que s'hagin pogut cometre perquè no es repeteixin en el futur.

Reunions després de les vacances

El secretari general del sindicat ha explicat que després d'una reunió "molt breu" Illa els ha mostrat el seu suport i el reconeixement cap a la feina i els ha traslladat la importància de la tasca que realitza el cos de Mossos d'Esquadra.

Serà a la tornada de vacances quan es convocarà el Consell de la Policia i reunions al departament d'Interior amb les organitzacions sindicals representatives del cos on podran traslladar qüestions concretes.

A més, García ha afegit que en aquesta primera trobada ni Illa ni Parlón han desvetllat els possibles canvis a la cúpula del cos, ni pel que fa a la Prefectura ni a la Direcció General.