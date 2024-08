Alejandro Fernández no creu que Puigdemont desaparegui per algú més moderat

El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que "hi ha una obsessió a pensar que de la nit al dia" l'expresident català Carles Puigdemont desapareixerà del tauler polític i sorgeixi "un substitut més moderat", assegurant a més que descarta una futura moció de censura contra el govern de Salvador Illa orquestrada entre el PP i Junts.

Fernández ha qualificat l'aparició de Puigdemont a Barcelona el 8 d'agost abans de la investidura de Salvador Illa com una "escenificació friqui", alhora que ha recordat que "Junts no té res a veure amb l'antiga Convergència".

"És un moviment nacional populista", ha reblat sobre el partit. El líder del PP català ha mostrat descontent per l'actuació d'"alguns mossos" davant l'aparició de Puigdemont.

"Crec que hi ha un grup de mossos que semblen en un etern estat de rebel·lia", ha comentat en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, en què també ha reconegut que "se sap perfectament qui són i se'ls ha deixat fer cosa que els ha donat la gana".

Fernández ha criticat Illa per la seva promesa de nomenar l'excomissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, director general de la policia catalana.

"És una persona amb una trajectòria amb una connotació política que no genera especial confiança", ha afirmat el líder del PP català, que ha volgut incidir en la "separació entre els mossos i la politització de la seva activitat".

Pel que fa al concert català, Fernández ha assegurat que Esquerra Republicana "no vol la Hisenda catalana per finançar millor els serveis públics", sinó que busca és "una estructura d'Estat que els permeti controlar les dades fiscals dels catalans com a instrument per tornar a intentar el procés separatista".