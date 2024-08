El Jutge Llarena deixa per després de vacacances l'aplicació de la Llei d'Amnistia a Puigdemont

El Jutge Llanera dilata l'aplicació de la Llei d'Amnistia a la cúpula de Junts

Segons el jutge Carles Puigdemont, Lluis Puig i Toni Comín es van enriquir personalment amb l’1-O –per l’estalvi que els va significar organitzar la consulta amb diners públics– i van posar en risc els interessos financers de la Unió Europea i per aquesta raó els va denegar aplicar la Llei d'Amnistia a principis de juliol.

DEFENSES, FISCALIA I ADVOCACIA DE L'ESTAT L'HAN DEMANAT QUE RECONSIDERÉS LA DECISIÓ DE JULIOL

Pocs dies les defenses, la fiscalia i l’advocacia de l’estat van presentar recursos de reforma davant el mateix jutge perquè reconsiderés la seva decisió. I davant aquestes peticions el jutge Llarena va decidir contestar-los el passat 29 de juliol que va fer públic que havia traslladat els recursos a les parts perquè presentessin al·legacions en un termini de dos dies mentre s'anava de vacances a la Cerdanya.

Malgrat Llarena es podria pronunciar sobre els recursos al setembre, però la veritat és que, si volgués, ho podria allargar més, perquè no hi ha cap termini fixat per llei que l’obligui a pronunciar-s’hi. El recurs de reforma, que previsiblement serà desestimat, és un pas necessari perquè Puigdemont, Puig i Comín puguin fer un recurs d’apel·lació al Tribunal Suprem qui haurà de resoldre. En el cas que també sigui denegat, les defenses podran anar finalment al Tribunal Constitucional i finalment a la justícia europea.

Amb la no pronunciació sobre el recursos el jutge Llarena ha aconseguit d’empènyer el cas més enllà de l’11 d’agost, quan s’esgotava el termini de dos mesos perquè s’apliqués la llei d’amnistia i es retiressin les mesures cautelars dels afectats per causes vinculades amb el procés.