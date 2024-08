ERC preocupada perquè els seus militants acceptin càrrecs directius a la Generalitat de Salvador Illa

La votació per al pacte del PSC quedaria invalidada per aquesta incorporació de membres d'ERC al govern de Salvador Illa/ Foto archivo

Amb el canvi de govern a Catalunya quedaran per cobrir prop de 600 alts càrrecs, assessors i persones de confiança i ERC vol evitar noves crítiques de Junts sobre la configuració del sotagovern de Salvador Illa i salvaguardar el resultat que va permetre l'acord d'investidura del socialista a la Generalitat.

ELS ESTATUTS D'ERC SÓN MOLT CLARS EN RELACIÓ UNA VOTACIÓ ON EXISTEIXIN INTERESSOS PERSONALS



D'aquí que a ERC hagi crescut la preocupació i s'hagi afanyat a dir als seus quadres i militants que abandonin els càrrecs directius a la Generalitat encara que el nou govern de Salvador Illa els demani que continuïn als seus llocs, segons s'ha comunicat a través de canals interns de xarxes socials de la formació.

Al partit d'Oriol Junqueras no només es vol evitar qualsevol ombra de col·laboració amb el PSC sinó que es vol salvaguardar el compliment del seu propi Estatut de partit on s'invalidaria una votació on una bona part dels que voten tinguessin interessos personals com pot derivar-se del manteniment del seu lloc de treball aconseguit a través de l'acció del partit ERC.

Des de Junts fa tres setmanes que assegura que hi havia un pacte secret entre el PSC i ERC per mantenir bona part dels quadres dels republicans en l'anomenat “sottogovern” de l'Administració Illa.

De fet des de l'entorn independentistes que les conselleries de Cultura (Sònia Hernández) i Política Lingüística (Francesc Xavier Vila) siguin ocupades per quadres de l'entorn d'ERC i, per tant, anomenaran persones de confiança per a les segones línies que s'està mirant amb lupa encara que la resta de conselleries majoritàriament es trobin a les mans dels socialistes.



A ERC esperen evitar amb aquesta mesura que Junts els acusi de qualsevol mena de pacte secret amb els socialistes catalans, més enllà del que tenen signat.

A ERC, a més, emeten que Junts reservi sempre un espai, no només per atacar Illa i el seu gabinet, sinó també els republicans, com ja va passar a la sessió d'investidura del nou president. Demanant als seus quadres interns que abandonin el Govern, encara que l'equip d'Illa els sol·liciti seguir al lloc, els d'Oriol Junqueras només busquen preservar la seva ètica política davant la societat catalana.