Salvador Illa, de vacances a les Canàries... on es reunirà amb Pedro Sánchez

La reunió encara no té data fixada. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va arribar el divendres 16 d'agost a Lanzarote per gaudir d'uns dies de vacances, tot just una setmana després d'assumir oficialment el càrrec en una cerimònia celebrada el 10 d'agost passat al Saló de Sant Jordi del Palau.

Illa va arribar al migdia a la Terminal 1 de l'Aeroport César Manrique d'aquesta illa canària, acompanyat per la seva dona i escortat per diversos agents dels Mossos d'Esquadra, segons ha informat La Provincia.

A l'illa, que Illa ha visitat més d'una vegada amb motius de vacances, també hi ha el president del Govern, Pedro Sánchez, per la qual cosa els dos dirigents socialistes estarien buscant la data per reunir-se, probablement, al lloc on s'allotja el cap de l'executiu.

Alhora, el president de les Canàries, Fernando Clavijo (Coalició Canària), ha demanat al president del Govern una reunió durant la seva estada a Lanzarote per abordar la crisi d'immigració que pateixen les illes. Tot i això, Clavijo ha indicat que des de Moncloa no han contactat amb el Govern de les Canàries per mantenir aquesta trobada.

Illa, absent a l'acte de la Rambla en homenatge a les víctimes del 17-A

L'arribada a l'illa fa que Illa no acudeixi, aquest dissabte 17, a l'acte d'homenatge a les víctimes de l'atemptat gihadista de l'any 2017.

Jaume Collboni, Núria Parlon, Ramon Espadaler, Josep Rull i Carlos Prieto seran les autoritats presents.