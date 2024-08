Lluís Llach denuncia una Catalunya "colonial" i critica els Mossos pel cas Puigdemont

Lluís Llach critica els Mossos per voler aturar Puigdemont i ERC per investir Illa / @EP

El president de l' Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach , ha titllat els Mossos d'Esquadra d' "eina colonial" , després del seu objectiu d'aturar l'expresident català Carles Puigdemont en el retorn a Catalunya i la posterior fugida a l'estranger, i ha defensat, textualment, una reforma absoluta de la Generalitat.

En una entrevista publicada aquest diumenge per 'Vilaweb', Llach ha dit que la Generalitat s'ha dedicat a "sobreviure" i que actualment, diu, ha perdut capacitat en àmbits com ara el control del funcionament de la immersió lingüística.

Llach ha opinat que " Catalunya és tractada com una colònia", i ha emplaçat a reforçar el paper de la Diada de l'11 de setembre com una manera perquè els independentistes desmobilitzats se sentin útils i amb l'objectiu, textualment, d'explicar quant costa a els catalans ser espanyols.

ELS VOTS D'ERC PER "EL PRESIDENT MÉS ESPANYOLISTA"

Respecte al nou Govern del socialista Salvador Illa, ha qualificat de "desgafar" el suport d'ERC al PSC, i ha expressat que "han permès l' arribada del president més espanyolista que s'ha tingut mai a Catalunya i de creença absolutament dretana".

Llach ha criticat que un partit que s'autoanomini independentista, en referència als republicans, estigui sostenint un Govern, textualment, amb consellers com Jaume Duch o Ramon Espadaler: “Com s'entén això? Això no és un govern independentista de cap manera , més aviat el contrari", ha dit.

" Els independentistes segueixen sent independentistes, encara que hi hagi una abstenció enorme. Hi ha un desengany de la gent que abans votaven esquerres i ara ja no se sap què voten", ha afegit.