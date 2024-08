Puigdemont i Comín anuncien una nova denúncia al jutge Pablo Llarena

Foto: Europa Press / Canva Pro

Carles Puigdemont i l'eurodiputat de Junts Toni Comín han denunciat davant el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) l'instructor de la causa del Procés, el magistrat Pablo Llarena, pel "retard injustificat i reiterat en la tramitació i la resolució" dels recursos a l'aplicació de la Llei d'Amnistia.

En el seu escrit, l'advocat Gonzalo Boye demana a l'òrgan de govern dels jutges que investigui aquest retard en considerar que el jutge del Tribunal Suprem ha incorregut en una infracció disciplinària de la Llei Orgànica del Poder Judicial en haver-se "excedit amb escreix el termini previst" a l'ordenament per resoldre els recursos.

I és que, apunta el lletrat, "la inobservança dels temps legalment establerts durant l'exercici de les funcions o competències judicials té la resposta disciplinària en les faltes molt greu, greu i lleu".

Els mateixos es van presentar, en concret, contra la interlocutòria pel qual el jutge va declarar inaplicable l'amnistia al delicte de malversació que s'imputa a Puigdemont i Comín. També van recórrer aquesta decisió, si més no, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i la defensa de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i de l'exconseller Lluís Puig.

El lletrat assegura que "els denunciants han presentat dos recordatoris de la pendència dels recursos de reforma esmentats". "No hi ha cap dubte que el magistrat ha tingut un coneixement singularitzat de les particulars circumstàncies de l'assumpte, havent-se adonat específica del seu retard fins a dues vegades, malgrat la qual cosa ha continuat sense despatxar-lo", sosté.

Tot plegat, incideix en el seu escrit, malgrat que Llarena va deixar "sense efecte la llicència de vacances amb l'anhel notori de supervisar la captura" de Puigdemont. "El que, a més de posar de manifest el que és maliciós de la dilació, indica que no hi ha raó justificada de cap classe per no resoldre dins del termini legal", conclou.