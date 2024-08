Fúria al PP per la possible reunió d'lla, Zapatero i Sánchez a Lanzarote: "Han venut Espanya"

El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo - EP

El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Municipal i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, ha denunciat que "s'està celebrant a les Canàries la 'cimera de Lanzarote'" en què participen Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero i el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, segons ha relatat Bendodo i ha informat El Español.

El dirigent del PP ha apuntat que l'illa de Lanzarote compta "amb moltes coves on amagar-se", però cap dels tres polítics socialistes tindrà "coves on amagar-se" en aquest territori canari, ha postil·lat, i ha acusat Sánchez, Zapatero i illa de ser "tres actors fonamentals en la ruptura de la unitat d'Espanya".

Així, Bendodo ha denunciat que Zapatero "va ser el que va impulsar el secessionisme i l'independentisme, el que va parlar de l'Espanya plurinacional", mentre que Sánchez "ha lliurat la Constitució a l'independentisme", i Salvador Illa "sembla que té les intencions de continuar amb la feina" dels altres dos.

"Tots tres --Zapatero, Sánchez i Illa-- han venut Espanya als que volen trencar Espanya, i aquesta és la conclusió més important que es traurà d'aquesta cimera de Lanzarote", segons ha proclamat el representant del PP abans de exigir a aquests socialistes que "surtin de l'amagatall on són i donin la cara i explicacions".

Així, Bendodo ha insistit a assenyalar que "Zapatero ha d'explicar quin és el seu vincle amb el govern de Maduro" i "en nom de qui actua quan parla" amb aquest executiu, així com si "li costa a l'Estat algun euro les accions que fa Zapatero amb el Govern de Maduro".

Per la seva banda, "Sánchez ha de sortir també del seu amagatall i donar explicacions per l'escandalós cas de corrupció que aguaita el seu partit, el seu govern i el seu entorn familiar proper", ha afegit Bendodo, que, igualment, ha dit que Illa és "un president independentista" perquè "pensa com un independentista, actua com un independentista, pacta amb els independentistes i fica el seu govern a independentistes", i l'ha instat a aclarir "els seus plans" com a president de la Generalitat.

Així, el vicesecretari popular ha instat Illa a aclarir si vol "continuar amb el pla de l'independentisme a Catalunya i permetre que hi hagi espanyols de primera i de segona, o parar amb aquesta qüestió".

Bendodo ha conclòs lamentant "el preu que paguem tots els espanyols via independentisme", així com que "Sánchez es definirà com el 'Rei Sol', el que deia que 'l'Estat sóc jo'", però "el sol s'està apagant, i els dies d'aquest desgovern van arribant al final”, ha advertit el dirigent del PP per finalitzar.

Demana explicacions a Zapatero sobre Veneçuela

A més, Bendodo ha reclamat aquest dilluns que l'expresident socialista del Govern José Luis Rodríguez Zapatero expliqui "quin vincle té" amb el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, així com ha avançat que, a l'inici del nou curs polític, el PP portarà al Congrés dels Diputats iniciatives perquè la cambra baixa parli de la "victòria àmplia" de l'oposició liderada per Edmundo González a les eleccions celebrades al país sud-americà el 28 de juliol passat.

Així ho ha anunciat el dirigent del PP en una atenció a mitjans durant una visita a la Fira de Màlaga en què ha defensat que, en aquestes eleccions del passat mes de juliol, “el poble de Veneçuela va parlar clar i alt demanant un canvi a un règim que està empobrint un gran país" com aquest, i ha postil·lat que "tots els indicis apunten que el règim de Maduro ha falsejat els resultats" dels comicis, i "moltes institucions, molts països, estan demanant que es reconegui la victòria d'Edmundo González".

Sobre això, el representant del PP ha dit que en el seu partit "preocupa molt que l'actual Govern" de Pedro Sánchez, "o el Partit Socialista" i l'anterior president Zapatero "donen suport a aquest règim", i sobre això ha animat el que fora cap de l'Executiu espanyol a explicar "quin vincle té amb el president Maduro", així com a aclarir "en nom de qui parla quan parla amb el Govern de Veneçuela".

"¿Cobra per això?, ¿parla en nom del Partit Socialista o del Govern d'Espanya?", ha preguntat sobre això Elías Bendodo, que ha considerat "igual de preocupant" el "silenci còmplice del Govern d'Espanya per reconèixer la victòria de l'oposició d'Edmundo González".

En aquest punt, el també diputat del PP per Màlaga ha avançat que, "quan s'obrin les càmeres" a l'inici del nou curs polític, el PP "treballarà perquè, a les primeres sessions del ple del Congrés dels Diputats ", aquest "es pronunciï" i "parli clarament de la victòria àmplia d'Edmundo González i de l'oposició veneçolana" a les eleccions de juliol mitjançant una votació a la cambra baixa.