Bolaños crida a combatre les notícies falses i l'assetjament a les xarxes "pel doble patiment que provoquen"

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha fet una crida aquest dimarts a combatre les notícies falses i l'assetjament a les xarxes socials "pel doble patiment que provoquen".

"Una reflexió molt interessant sobre un assumpte amb què ens juguem molt com a societat i com a democràcia: combatre les notícies falses i l'assetjament en xarxes. Especialment preocupant pel doble patiment que provoquen. Tot el meu afecte a la família de Mateo", ha assenyalat Bolaños en un missatge recollit per Europa Press a la xarxa social X, on ha recordat l'assassinat d'aquest diumenge del menor d'11 anys apunyalat mortalment a Mocejón (Toledo).

També s'ha pronunciat sobre això la ministra de Seguretat Social, Inclusió i Migracions, Elma Saiz, que ha acusat aquest dimarts el PP de "utilitzar el racisme per virar a la dreta al costat de les faccions més ultres". "Desconeixement o mala intenció. Encara que els comentaris sobre el físic i la crida a la por ia l'odi indiquen el segon. El Partit Popular torna a fer servir el racisme per virar a la dreta al costat de les faccions més ultres. Per sort, Espanya és millor que les seves notícies falses", ha assegurat sobre les declaracions a X de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, sobre migrants.

Precisament, Albiol va relatar que aquest dilluns que en un ferri que cobria la ruta Eivissa-Barcelona van embarcar "uns deu homes marroquins". Tots ells, va afegir que tenien telèfon, ulleres de sol, "algun fins i tot amb un cos de gim", i que es feien fotos amb el signe de la victòria. "Quan arribin a Barcelona es repartiran per les ciutats de l'entorn, entre elles suposo que Badalona. El que passi després, amb gairebé tota seguretat, la majoria ja ho sabem. Això acabarà com França abans que després. Al mateix temps", va denunciar.

En resposta a aquestes paraules, la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, ha advertit aquest dilluns sobre els "mentides racistes" que han provocat "desenes de linxaments" al Regne Unit i ha qualificat de "preocupant" que el PP "seguisca aquest camí" a Espanya . "Al Regne Unit l'extrema dreta fa setmanes que fa servir mentides racistes que han provocat desenes de linxaments. És preocupant que el Partit Popular segueixi aquest camí. L'Espanya que defensem és la de la inclusió, l'acollida i el respecte als drets humans", va destacar.

També aquest dilluns, el ministre de Transports, Óscar Puente, ha manifestat en aquesta mateixa xarxa social: "L'extrema dreta d'aquest país i totes les seves terminals creadores de mentides i d'odi han aconseguit que cada cop que hi ha un delicte s'estableixi un debat a torno a la nacionalitat o origen de l'autor. És simplement fastigós i inacceptable.

"Rada racista i xenòfoba"

Per part seva, la directora General d'Igualtat de Tracte i No Discriminació i contra el Racisme, Beatriz Micaela Carrillo dels Reis, ha recalcat aquest dimarts en un missatge a X que la violència i l'odi "no tenen cabuda" a Espanya. A més, ha afegit que el racisme és un problema que cal combatre'l "amb fermesa i rotunditat" i que "el feixisme és la mort de la democràcia".

Igualment, ha denunciat que estan "atacant" família del nen assassinat a Mocejón amb missatges racistes. "Però quina barbaritat!. En què ens estem convertint?. Una família trencada de dolor davant un crim tan atroç no ha de suportar a sobre aquesta misèria inhumana i repugnant", ha criticat.

Alhora, ha demanat que es persegueixi judicialment i es condemni "a la rajada racista i xenòfoba davant la cacera contra menors magribins i per l'assetjament que està patint la família del nen assassinat". Tota la meva solidaritat i afecte”, ha conclòs.