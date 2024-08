Yolanda Díaz compara Xavier García Albiol amb Alvise Pérez: "No hi ha diferència"

La vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz - EP

La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha instat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a fer "rectificar" l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, pel seu tuit sobre migrants en un ferri des de les Illes Balears que va ser retreu a la xarxa social 'X' per la número tres del Govern central. A parer seu, "no hi ha diferència" entre el missatge publicat pel dirigent popular "i el que fan els 'Alvises' de torn".

En declaracions als mitjans a Agolada (Pontevedra), on ha mantingut una trobada aquest dimarts amb membres de la Plataforma Ulloa Viva que s'oposen al projecte d'Altri a Pales de Rei (Lugo), la vicepresidenta ha asseverat que "un alcalde digne" hauria de "demanar perdó" per un missatge d'aquest tipus, que, segons ell, també hauria de ser censurat pel líder del seu partit.

"Un president d'un partit demòcrata hauria d'enviar, amb caràcter immediat, rectificar el senyor Albiol", ha indicat Díaz en un missatge a Núñez Feijóo, que dirigeix una organització que la vicepresidenta veu "absolutament a les urpes de la ultradreta".

"Seria bo que el Partit Popular es mostrés aquell Partit Popular que en algun moment vam conèixer i que concebia l'emigració d'una forma més humana", ha dit abans de situar les paraules de García Albiol en la mateixa línia del que duen a terme " els Alvisos i altres personatges de torn".

Qüestionada sobre la insistència en xarxes del mateix Albiol a què respongui als seus missatges, Yolanda Díaz ha afirmat que "no" està per "generar aldarulls" sinó per "defensar els drets humans" a Espanya.

Així doncs, ha apel·lat al PP ia l'oposició a canviar de rumb en la seva postura sobre la migració després i "votar en contra" a finals de juny d'un canvi legal "que permetria acollir 6.000 nens i nenes no acompanyats" i "es posi al costat dels drets humans”.

"Això és el que ha de fer l'oposició i no tombar normes, com van fer a finals de juny, vulnerant directament els drets humans de menors no acompanyats", ha afegit Díaz abans de subratllar que Feijóo "encara" no s'ha pronunciat sobre aquest assumpte debatut a finals del mes passat relatiu al repartiment de migrants des de les Canàries a la resta de comunitats.