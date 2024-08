Marta Vilalta, una altra figura que renuncia a formar part de la directiva futura d'ERC

Vilalta, en una intervenció pública. Foto: Europa Press

Segueixen els canvis a Esquerra Republicana (ERC). Segons ha informat Nació , Marta Vilalta ha decidit que no formarà part de la llista de noms que conformaran la llista alternativa a Oriol Junqueras per a la direcció del partit.

Marta Vilaret, Laura Vilagrà, Alba Camps i Raquel Sans són alguns dels noms que sí que estarien a les travesses per formar part de l'alternativa a l'exvicepresident del Govern... però no Vilalta, actualment portaveu al Parlament i persona de molta confiança de Marta Rovira, especialment els anys en què Rovira va estar exiliada a Suïssa.

Congrés Nacional al novembre

Sigui com sigui, segueix el compte enrere per al Congrés Nacional que ha de servir per "fixar la nova estratègia de la formació i buscar la millor manera de recuperar la confiança del país després dels resultats de les eleccions del 12M". La jornada electoral del Congrés se celebrarà el 30 de novembre del 2024 i ha de servir per "pensar el futur del partit i del país".

L'Executiva Nacional segueix les reunions per valorar la resposta que la formació dóna als resultats i la situació creada diumenge passat.

Quan es va convocar, Junqueras va anunciar que volia centrar-se en les eleccions europees (posteriors) i que després dels comicis del 9 de juny deixava temporalment la Presidència del partit per "obrir un procés de reflexió i escolta activa abans de decidir el seu futur".