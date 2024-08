Collboni emmarca en la "normalitat" el nomenament de la seva germana com a assessora d'Illa

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - EP

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha emmarcat en la "normalitat" els nomenaments de càrrecs del Govern de la Generalitat entre els quals hi ha la seva germana, Yolanda Collboni, com a assessora al departament de Presidència, i ha defensat que respon textualment-- a la seva trajectòria.

"S'està configurant un Govern de la Generalitat amb molta capacitat i experiència i crec que els nomenaments que s'estan fent responen a un criteri de professionalitat i trajectòria", ha sostingut Collboni en una roda de premsa aquest dimecres sobre vivenda protegida al barri de la Marina del Prat Vermell.

En aquest sentit, l'alcalde ha afirmat que els nomenaments els fa el Govern i no l'Ajuntament "dins la normalitat d'un procés de cobrir posicions i buscar gent que té experiència contrastada".

"El PSC és un partit molt important al territori per aportar càrrecs de tota mena", ha conclòs.

El PSC creu "en la distribució"

D'altra banda, Collboni ha defensat un sistema de finançament "just per a Catalunya i per al conjunt de l'Estat" i solidari, després de ser preguntat per com valora l'acord d'investidura entre el PSC i ERC sobre finançament.

L'alcalde ha assenyalat que el PSC és “un partit progressista que creu en la redistribució”, i ha qualificat de magnífica notícia la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

Per ell, l'acord entre socialistes i republicans és un "salt important" a la política catalana, ja que considera que s'ha superat la política de blocs, i ha assegurat que és una fita en la normalització democràtica, textualment.