Nogueras carrega contra ERC dient que "no és creïble" que pensin retirar el suport al PSOE

Míriam Nogueras, en una intervenció al Congrés. Foto: Europa Press

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha dit que ERC "no té cap credibilitat quan amenaça de retirar el seu suport al PSOE", en referència a l'avís d'ERC que no votaran a favor dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) si els socialistes incompleixen l'acord de finançament singular per a Catalunya.

Nogueras ha criticat que ERC "en els darrers anys a Madrid ha estat incapaç" de retirar el seu suport als socialistes i ha dit textualment que Junts s'ha negat a col·laborar amb el PSOE quan ha calgut.

Ha demanat a ERC i PSC que donin explicacions sobre el pacte de finançament singular. "Hauran de deixar d'amagar-se i hauran de sortir a donar explicacions, perquè durant dues setmanes se'ns ha estat venent un concert econòmic inexistent", ha apuntat.

Uns "menteixen" i els altres "callen"

"ERC ha mentit i els socialistes han callat. Nosaltres considerem que els negociadors han de sortir a explicar-nos per què han mentit a tots", ha afegit.

Per a la portaveu dels postconvergents, "el que és molt greu és que s'hagi construït una majoria política a Catalunya a partir d'un engany, a partir d'una mentida".