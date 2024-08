ERC demanarà un informe jurídic per veure si pot avançar el seu congrés com demana Junqueras

La secretària general d'ERC en funcions, Marta Rovira, durant una roda de premsa d'ERC-EP

La direcció d'ERC demanarà un informe jurídic per conèixer si és possible avançar la data del congrés que haurà de decidir la nova direcció, com demana l'entorn d'Oriol Junqueras, que el Consell Nacional del partit va fixar per al 30 de novembre.

Fonts del partit han explicat a Europa Press aquest dijous que la direcció d'ERC lamenta que el debat sobre la data del congrés "s'hagi motivat a través dels mitjans de comunicació abans de parlar-ho a la reunió que havia fixat" entre la candidatura d'Oriol Junqueras i la direcció el proper 28 d'agost.

"És estrany que qui va fixar la data la vulgui canviar amb el congrés ja convocat i els motius tecnicojurídics són dubtosos", han afegit les mateixes fonts després que l'entorn de Junqueras hagi demanat avançar la data del congrés.

El partit va fixar la data al seu Consell Nacional el 29 de juny passat després de la dimissió com a president del partit d'Oriol Junqueras, ara candidat a la reelecció.

Les mateixes fonts han indicat que la data del 30 de novembre "es va fixar després d´un debat de l´Executiva per garantir les condicions democràtiques i necessàries per al debat i la reflexió que necessita l´organització" i han recordat que els estatuts d´ERC no preveuen en cap cas, la potestat d'avançar un congrés acordat i impulsat en funció dels escenaris polítics.

"Aquesta alteració podria afectar la seguretat jurídica i afectar drets. En tot cas, el canvi de data hauria de seguir el mateix procediment: acord de l´Executiva Nacional i modificació del reglament del Consell Nacional", han conclòs.