El consell que l'historiador Jordi Casassas dona a les forces independentistes

Casassas (esquerra), amb l'expresident de la Generalitat Quim Torra. Foto: UCE

L'historiador i president de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), Jordi Casassas, ha apostat per la unitat independentista com a "única manera d'ampliar la base" davant l'estratègia d'"erosionar l'enemic".

"L'altra fórmula, que era l'erosió de l'enemic, s'ha comprovat que és contraproduent. A les proves em remeto, hem perdut la majoria i hem acabat perdent el nord", ha afirmat en una entrevista de concedida al diari Ara , al marc de la 56a edició de la UCE, celebrada del 17 al 23 d'agost a Prada de Conflent (França).

En preguntar-li per l'absència de membres del nou Govern de Salvador Illa (PSC), ha explicat que es van posar en contacte i van convidar alguns consellers, però creu que està "tot tan tendre que era impossible pensar que hi pogués estar", i sobre la absència de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que finalment va fer una xerrada telemàtica, ha apuntat que no es va personar "per temes personals", no sap si polítics.

Què és la UCE?

Sorgeix l'estiu del 1968 a partir de les jornades que aquell any van organitzar a Prades, conjuntament, el Grup Cultural de la Joventut Catalana i el Grup Rossellonès d'Estudis Catalans (GREC), just després dels successos del maig del 1968.

A partir d'aquesta experiència, de l'interès al Rosselló per promoure i difondre la llengua i la cultura catalanes i, alhora, de la necessitat dels catalans de trobar un espai de llibertat en un moment en què el franquisme seguia viu va decidir continuar amb la universitat de forma anual.

Casassas és el màxim responsable des del 2016, quan va recollir el testimoni de Joandomènec Ros.