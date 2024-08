Junts reclama explicacions de Bolaños i Montero sobre el concert català

Míriam Nogueras atén la premsa en un passadís del Congrés. Foto: Europa Press

Junts per Catalunya ha registrat al Congrés sengles peticions de compareixença dels ministres d'Hisenda, María Jesús Montero, i de Presidència, Félix Bolaños, per obligar-los a explicar els detalls del finançament singular de Catalunya que han acordat el PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

En tots dos escrits, recollits per Europa Press, Junts insta la vicepresidenta i el ministre a informar de la "proposta exacta" de finançament singular per a Catalunya, en vista de les diferents interpretacions del que s'ha signat.

Montero va assenyalar dimecres 21 d'agost passat que aquest finançament singular no suposa un concert econòmic com el basc ni és una reforma a l'ús del finançament autonòmic, unes paraules que van molestar Esquerra, que sí que ho veu com un concert, i que ha avisat que retirés el suport al Govern si no compleix el que s'ha pactat.

Després de la polèmica, diferents membres del Govern van evitar aquest dijous entrar el debat terminològic però sí que van garantir que el PSOE complirà el que havia signat amb ERC.

El vot de Junts és clau al Congrés perquè, juntament amb el PP i Vox, molt crítics amb el finançament especial promès a Catalunya, pot forçar la compareixença extraordinària del Govern.