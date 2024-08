Reunió clau de l'executiva de Junts per convocar el Congrés de la tardor

Jordi Turull. Foto: Europa Press

L'Executiva de Junts per Catalunya es reuneix aquest dilluns 26 d'agost, per debatre i aprovar la proposta de reglament per formalitzar el Congrés del partit, que es desenvoluparà previsiblement els dies 25, 26 i 27 d'octubre.

L'obertura i el tancament del congrés serà oberta a tots els afiliats de Junts, mentre que la resta de sessions seran a porta tancada exclusivament pels delegats acreditats.

La proposta del partit és separar el congrés en tres ponències: estratègia, model de país i organització; i en el redactat de les ponències i els comitès de les mateixes podran participar persones independents "de rellevància".

Al congrés podran participar tres delegats de cada partit que han fet coalició amb Junts a l'últim cicle electoral, i també amb veu i sense vot "persones independents, no afiliades, de rellevància nacional, territorial o social".

Pèrdua de suports de l'independentisme

Junts ha expressat que l'objectiu del congrés és definir una nova estratègia després de la pèrdua de la majoria independentista al Parlament de Catalunya i la ruptura del bloc independentista a la investidura del socialista Salvador Illa al capdavant de la Generalitat.

El partit ha reiterat el seu objectiu de rellançar l'independentisme perquè torni a ser majoritari i culminar així la decisió del referèndum d'independència de l'1 d'octubre del 2017, així com convertir Junts en "una alternativa clara" al nou Govern.