Revolució interna a la CUP: el manifest dels alcaldes de Girona i Berga

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas - EP

Els alcaldes de la CUP de Girona i Berga, Lluc Salellas i Iván Sànchez, han opinat que els "lideratges momentanis, de mesos o de dos anys, debiliten el projecte polític" de la formació anticapitalista.

Ho han expressat en un article d'opinió signat pels dos publicat a 'Nació' i recollit per Europa Press, que coincideix amb el debat intern del 'Procés de Garbí' en què la CUP està immers per definir el rumb de l'organització després de un cicle electoral negatiu per a la formació.

"Als Montseny, Companys, Mandela, McGuinnes i tants altres referents històrics no els hem jutjat pel temps que van estar al càrrec, sinó per l'obra que van fer", han apuntat.

Per Salellas i Sànchez, "quan es fa feina en equip, no es pot canviar tot cada dos per tres perquè qui té un negoci, cooperatiu o no, sap que això no funciona mai".

Demanen un procés de debat intern

Sobre el rumb que ha de prendre la CUP després del seu procés de debat intern, Salellas i Sànchez han reivindicat tornar a centrar l'acció política del partit als municipis, i assenyalen com a objectiu canviar la "correlació de forces" a les eleccions municipals del 2027 i apostar per la gestió pública de recursos com l'energia i l'aigua.

Els dos alcaldes també creuen que la CUP ha "parlar clar alhora que comprensible" i ha de saber traslladar les premisses ideològiques a prioritats concrets del dia a dia, cosa que, al seu parer, molta gent no ha sabut entendre perquè el partit no les ha sabut explicar.

"Més enllà de resoldre el conflicte nacional, la proposta no hauria de distar gaire de sintetitzar-lo a millorar la vida de la gent a: garantir l'habitatge, feina digna, drets i llibertats --i aquí cal parlar de seguretat perquè és un fet que preocupa i defensar un territori", han assegurat.