Trapero serà el nou director general dels Mossos i el comissari Esquius el nou cap

La La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciat que el major Josep Lluís Trapero serà el nou director general dels Mossos d'Esquadra i el comissari Miquel Esquius, el nou cap de la policia catalana.

Així ho ha dit aquest dilluns a la tarda en una roda de premsa en la qual ha explicat la nova estructura de la Conselleria.

"Iniciem una nova etapa. Comencen nous temps amb nous lideratges, no tant pel canvi de persones, però ara necessitem nous lideratges, noves formes d'organitzar l'estructura de comandament", ha sostingut Parlon.

Ha garantit que Trapero --que substituirà a l'actual director general, Pere Ferrer-- té "gran trajectòria professional i coneixement del cos en profunditat", mentre que sobre el comissari Esquius ha destacat la seva experiència i el seu lideratge conciliador integrador, en les seves paraules.

Cessament de Sallent i Bosch

A més, ha anunciat el cessament de l'actual comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, el càrrec dels quals ocuparà el comissari Esquius, i de la comissària Rosa Bosch --número 2 de la prefectura--, que serà substituïda per la comissària Alicia Moriana.

"El funcionament del cos de Mossos dependrà de la prefectura i les grans línies estratègiques del departament vindran marcades amb estratègies del Govern en àmbits de la seguretat", ha dit la consellera.

Drapaire demanarà una excedència de Mossos

En la mateixa línia, ha agraït el treball realitzat per Pere Ferrer, Eduard Sallent i Rosa Bosch, d'els qui encara no es coneix la nova destinació, i ha explicat que aquest dimarts, quan es publiquin els nous nomenaments en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), Trapero passarà a ser un càrrec polític del departament i haurà de demanar una excedència del cos policial.

Una "nova etapa"

En ser preguntat per si el cessament de Sallent prové del "fracàs" del dispositiu policial del 8 d'agost per detenir a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha negat que fos del dispositiu ni per l'informe que va realitzar posteriorment.

"No té a veure ni amb els errors del dispositiu ni amb que hagi signat l'informe. És una nova etapa. Venim d'una etapa que està esgotada", ha dit, i ha descartat fer valoracions sobre l'informe.

Número 2 d'Interior

A més, ha anunciat que Tomàs Carrión, anterior director de serveis de seguretat ciutadana de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), serà el nou secretari general de la Conselleria d'Interior.

"Té experiència amb gestió pública i una trajectòria enfocada", ha explicat Parlon.