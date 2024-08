El PP comença el nou curs carregant contra la 'quota catalana' amb un manifest i la convocatòria d'una reunió "urgent"

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo - EP

Els presidents autonòmics del PP han signat aquest dilluns un manifest conjunt contra el concert econòmic per a Catalunya, en què alerten que els acords entre PSOE i els independentistes busquen "substituir" l'Estat autonòmic per un "model confederal asimètric": "És un intent il·legítim de modificar la nostra Constitució i el nostre model d'Estat per la porta del darrere”.

Així es recull al document signat pels dotze 'barons' autonòmics del PP abans de reunir-se divendres que ve amb el president dels 'populars', Alberto Núñez Feijóo, per armar un front comú contra el finançament singular per a Catalunya pactada entre PSC i ERC.

En el text, els barons del PP reconeixen les "particularitats" de cada comunitat autònoma en matèria de finançament, però rebutgen la "desigualtat i la insolidaritat".

En aquest punt, alerten que el president del Govern, Pedro Sánchez, i els seus socis "no estan intentant avançar a l'Estat autonòmic, sinó destruir-lo i substituir-lo per un model confederal asimètric".

"És un model sense paral·lels ni precedents entre les nacions del nostre entorn, que s'allunya tant dels Estats centralitzats com d'un veritable model federal de lleialtat i de solidaritat", denuncien els presidents del PP.

"El PSOE dinamita la Hisenda de l'Estat"

Aquí, els presidents autonòmics del PP acusen el PSOE de "dinamitar" amb aquest acord l'autonomia i la Hisenda de l'Estat, a més de "la seva capacitat i mandat constitucional de vetllar per la solidaritat entre comunitats autònomes i el creixement cohesionat de tot el país" .

"La cessió total de la fiscalitat serviria per finançar sense límits un altre procés independentista, s'hauria de pagar amb grans pujades d'impostos als ciutadans de la resta de comunitats i certificaria la inexistència de l'Estat a Catalunya", afegeixen.

Els barons del PP insisteixen que "la igualtat i la solidaritat són principis irrenunciables" de l'Estat autonòmic, per la qual cosa exigeixen al Govern que les decisions "d'aquest calat" es prenguin en fòrums multilaterals entre tots i "no en negociacions a porta tancada entre partits que no representen el conjunt d'Espanya ni el conjunt de Catalunya”.

"La sanitat, l'educació, els serveis socials i el conjunt de serveis públics que proveeixen les CCAA i tots els ajuntaments del nostre país no poden posar-se en risc, ni ser moneda de canvi en un mercadeig permanent de poder a canvi de privilegis que només beneficiaran els polítics artífexs d'aquest 'cambalache' inconstitucional", alerten.

Moneda de canvi

Com ja han denunciat des de la direcció nacional del PP, els presidents populars censuren que "l'únic projecte de Sánchez i els seus socis és intentar seguir dividint els espanyols".

"Per això, no dubten a fer servir com a moneda de canvi Catalunya i els catalans", critiquen.

El manifest finalitza amb la convocatòria formal d'aquesta reunió entre els presidents autonòmics del PP i Feijóo, "sense perjudici d'emprendre totes les altres accions legals al seu abast", que té com a objectiu "abordar el moment d'urgència nacional".

De la mateixa manera, els barons del PP s'emplacen a "articular una resposta democràtica en tots els àmbits" al seu abast, consensuada entre les comunitats, "davant d'aquest intent il·legítim de modificar la Constitució i el model d'Estat per la porta de enrere”.

La reunió entre Feijóo i els presidents autonòmics del PP se celebrarà a Madrid el proper divendres 6 de setembre i 'Génova' informarà properament del lloc concret en què es desenvoluparà aquesta trobada.