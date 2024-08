La fugida de Puigdemont arriba al Congrés: Sánchez haurà de donar explicacions?

Puigdemont, el dia que va tornar a Barcelona. Foto: Europa Press

La Diputació Permanent del Congrés decideix, aquest dimarts 27 d'agost, si cita el president Pedro Sánchez a comparèixer davant la Cambra Baixa per retre comptes per la reaparició i la fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que va celebrar un acte públic a Barcelona el dia de la investidura de Salvador Illa i va poder tornar a Waterloo malgrat l?ordre d?arrest cursada pel Tribunal Suprem. A la mateixa sessió es votaran altres sol·licituds, com l' exigència d'explicacions a la vicepresidenta María Jesús Montero pel concert català.

La compareixença de Sánchez en un Ple extraordinari va ser sol·licitada pel PP a principis d'agost perquè el cap de l'Executiu expliqui les raons per les quals "un pròfug de la Justícia" es va poder "passejar per Barcelona" i fins i tot "celebrar un acte públic" sense ser detingut "malgrat tenir una ordre d'arrest" emesa pel Suprem.

El PP també vol que Sánchez detalli quines mesures havia previst el Govern per evitar que Puigdemont fugis.

Veneçuela i migració

Així mateix, la Diputació Permanent debatrà dues peticions més de compareixença de Sánchez davant el Ple del Congrés, també registrades pel PP. Una perquè informi sobre la postura del Govern en relació "amb el possible frau electoral" a Veneçuela i l'altra per donar comptes de les actuacions realitzades fins ara per afrontar l'"emergència migratòria" que viu Espanya, aquesta darrera registrada a finals de juliol .

Així, els populars també volen que Sánchez detalli les mesures que adoptarà l'Executiu per garantir la "necessària participació" de tots els ministeris implicats i de la resta d'administracions en l'assumpte migratori i perquè expliqui com influeix la crisi migratòria a la cohesió socioeconòmica, territorial i de les relacions exteriors d'Espanya, així com de les mesures que pensa implementar per evitar la saturació dels serveis públics.

La Diputació Permanent del Congrés té a l'ordre del dia altres peticions de compareixença de ministres, totes del PP, que és qui té vots suficients per forçar en solitari la convocatòria d'aquest òrgan.

Entre d'altres, els populars volen que la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, doni explicacions sobre el concert català, que els d'Alberto Núñez Feijóo titllen de “secessionisme fiscal”.

Demanar comptes

Divendres passat 23, el portaveu de la direcció del PP, Borja Sémper, va reclamar al Govern claredat sobre el finançament singular de Catalunya, alhora que ha criticat Montero per no comparèixer a les Corts motu propi per explicar la mesura, acordada pel PSC i ERC per a la investidura del socialista Salvador Illa.

En paraules de la titular de la cartera, no suposa un concert econòmic com el basc ni és una reforma en ús del finançament autonòmic. Aquestes paraules van molestar ERC, que sí que ho veu com un concert. La formació catalana va avisar que retirarà el suport al Govern si no compleix el que s'ha pactat.

Davant les diferents interpretacions, també Junts ha demanat la compareixença de la vicepresidenta i del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i aquest vot de la formació independentista pot obligar Montero a comparèixer.

Així mateix, la Diputació Permanent debatrà la petició de compareixença del ministre de Transports, Óscar Puente, per informar sobre el "caos" ferroviari d'aquest estiu en estacions de mitjana i llarga distància i Rodalies. A més, els populars volen conèixer quines mesures va adoptar el ministre per evitar aquestes situacions, que consideren "insuficients".

Els de Feijóo van registrar aquesta sol·licitud després que el 5 d'agost a la madrilenya estació de Chamartín-Clara Campoamor diversos viatgers haguessin de ser atesos per calor i haguessin de trencar finestretes en quedar atrapats en un tren. En tot cas, Puente ja va anar divendres al Senat.

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea (UE) i Cooperació, José Manuel Albares, també està al punt de mira dels 'populars' pel procés electoral veneçolà del 28 de juliol passat, que va donar vencedor Nicolás Maduro enmig de acusacions de frau.