El Monestir de Poblet acollirà el Govern de la Generalitat durant els dos darrers dies d'agost

El Monestir de Poblet serà escenari de la trobada del nou Govern/ Foto: Monestir de Poblet

En aquesta reunió de Poblet que tindrà lloc aquest divendres i dissabte es fixaran els objectius del nou Govern per als propers mesos i ja es perfila el 'sottogovern'”.

El Consell Executiu d'aquest dimarts serà el segon i polsarà l'accelerador amb els nomenaments d'alts càrrecs, mentre a finals de setmana es farà la trobada al monestir cistercenc amb una exposició d'objectius de tots els consellers i amb la sequera, el finançament, habitatge i Mossos com a eixos fonamentals.

El Govern del PSC agafarà velocitat de creuer aquesta setmana a Catalunya després d?un breu parèntesi des que va prendre possessió amb la primera reunió de constitució del Consell Executiu celebrada el 13 d?agost.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, preveu prémer l'accelerador en l'activació del seu Govern amb el nomenament de bona part del seu sottogovern i alts càrrecs amb què posarà en marxa l'arquitectura del seu Executiu després de la presa de possessió dels 16 consellers i consellers el 12 d'agost passat.

Al monestir de Poblet es fixarà el full de ruta de l'executiu. Inicialment, la trobada estava prevista per al setembre, però segons publica el Diari de Tarragona, el govern d'Illa es reunirà aquesta mateixa setmana al monestir, motiu pel qual s'ha reservat tot l'Hotel Hostatgeria de Poblet, tant les habitacions com les sales de reunions.

L'hotel és l'únic establiment d'aquest tipus del recinte monàstic i, segons el mitjà esmentat, des de fa dies ja no permet reserves per al 30 d'agost ni a través de la pàgina web ni de les diferents plataformes on opera, motiu pel qual s'espera que Illa i els consellers hi passin la nit.

La reunió se centrarà a definir el Pla de Govern i consolidar l'estructura interna de l'executiu. Pel que fa al Pla, s'abordaran temes clau com ara la sequera, el finançament, els pressupostos del 2025 i les polítiques d'habitatge, educació i transport, és a dir, s'establiran les prioritats de cada departament.