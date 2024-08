Nogueras insisteix: Montero ha de retre comptes sobre el pacte del finançament singular

Nogueras passa davant de la ministra Montero. Foto: Europa Press

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha recolzat que la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, expliqui al Congrés "exactament què és el que ha acordat" amb ERC en matèria de finançament . La Diputació Permanent vota aquest dimarts 27 d'agost una petició de compareixença del PP en aquest sentit i la posició del partit indepdentista és clau perquè prosperi.

En declaracions aquest dimarts a Cardedeu (Vallès Oriental), Nogueras ha acusat ERC de dir que havien acordat "un concert econòmic amb el PSOE i el PSOE diu que no hi ha concert econòmic", i per això ha reclamat un aclariment sobre això. "De moment, el que ha passat és que no cobrem", ha dit.

"Volem que ens expliquin què és el que s'ha acordat i per què s'ha investit el senyor Illa president, el PSC més espanyolista de la història", ha assegurat en al·lusió a l'acord d'investidura del PSC i ERC.

També ha criticat que la Llei d'Amnistia no s'hagi aplicat a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. "El problema són alguns jutges del Tribunal Suprem que es neguen a aplicar una llei que s'ha aprovat al Congrés dels Diputats. Si aquesta gent vol fer política, que es presentin les eleccions", ha afegit.