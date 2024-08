El 'sottogovern' d'Illa, perfilat amb el nomenament de 32 alts càrrecs

Salvador Illa. Foto: Europa Press

Tot i que fa uns dies que Salvador Illa va nomenar els seus consellers , la realitat és que bona part de la feina a les respectives àrees la gestionen o la duen a terme alts càrrecs. Això, conegut a l'argot polític com a sottogovern , és clau en el funcionament de qualsevol administració, i la Generalitat no és cap excepció.

I al Consell Executiu d'aquesta setmana, celebrat dimarts passat 27 d'agost, es van nomenar 32 alts càrrecs, dels quals 15 són dones . Així, ja es coneixen figures com a secretaris generals, secretaris generals sectorials i directors generals.

La majoria provenen de l?àmbit local del PSC, encara que també hi ha figures del grup parlamentari socialista. Sobre això, la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, va apuntar a la seva roda de premsa setmanal que reflecteixen la "transversalitat" que Illa busca per al seu equip de govern.

Paneque va afirmar que es tracta de persones amb l'experiència i el currículum adequats per assumir les diferents responsabilitats.

Presidència

Eva Giménez serà la número 2 del Departament d'Albert Dalmau . També formarà part de l'equip de Presidència l'exalcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, que ha renunciat al càrrec d'alcalde per ser secretari de governs locals i de relacions amb l'Aran.

Altres nomenaments són Cristina Farrés, directora general de Comunicació; Francesc J. Belver , director general d'Administració local; Mònica Belinchón, directora general d'Anàlisi i Prospectiva; i Martina Garcia , directora de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

Interior

A Interior, com ja s'havia anunciat en campanya, es designa Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos d'Esquadra, mentre que Tomàs Carrión serà el secretari general del departament.

Economia

Es confirma el nomenament de l'actual alcalde de Palafrugell, Juli Fernández , com a mà dreta de la consellera Alícia Romero. L'acompanya al seu equip Francesc Trillas , com a secretari d'Afers Econòmics i Fons Europeus.

Salut

A Salut s'acorda el nomenament de Narciso Pérez de Puig com a secretari general del departament, Esteve Fernández com a secretari de Salut Pública i Montserrat Figuerola com a nova presidenta de l'Institut Català de la Salut (ICS), d'on ja havia estat la directora adjunta a la gerència.

Educació

Els nous noms que s'hi incorporen són Teresa Sambola com a secretària general del departament, Josefa Beltran com a secretària de Polítiques Educatives i Josep Maria Garcia com a director general de Professorat i Personal de Centres.

Justícia i Qualitat Democràtica

La secretària general serà Maite Casado. Un altre nomenament destacat és el d' Elena Pérez.

Territori, Habitatge i Transició Ecològica

A Territori, Habitatge i Transició Ecològica hi ha diversos nomenaments. L'exdiputat al Parlament Jordi Terrades com a secretari general; Manel Nadal com a secretari de Mobilitat i infraestructures; Jordi Sargatal com a secretari de Transició Ecològica; Víctor Puga com a secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana; i Lidia Guillén , secretària d'Habitatge.

Drets Socials i Empresa

Raúl Moreno és el nou secretari general del departament. Moreno ha renunciat a l'escó del Parlament igual que ha fet el seu company al grup parlamentari Pol Gibert, que serà el secretari general del Departament d'Empresa i Treball.

Igualtat i Feminisme

Pel que fa a aquest departament (que canvia de nom eliminant el plural), l'actual diputada al Congrés pel PSC Sònia Guerra ha estat nomenada secretària general. Es tracta d?una conselleria que estava dins de l?acord que el PSC va signar amb ERC per la investidura.

Unió Europea i Acció Exterior

Al capdavant de la secretaria general s'ha designat Lorena Elvira . És llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona i funcionària del cos superior d'administració general de la Generalitat des del 2004.

Esports

Pel que fa a la conselleria de nova creació d'Esports (separada de Cultura), el Govern nomena Abel García com a secretari general, fins ara regidor a Berga. També s'incorpora al departament Carme Bastida , nomenada directora del Consell Català de l'Esport.

Cultura

Josep Maria Carreté ocuparà el càrrec de secretari general de Cultura. És l'actual gerent de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural i entre el 2006 i el 2009 va ser director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat.

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Cristina Massot exercirà de número 2 del conseller Òscar Ordeig . Des del 2021 fins a l'actualitat ha ocupat el càrrec de subdirectora general d'Indústries Agroalimentàries al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Al mateix departament, Rosa Cubel ha estat nomenada secretària d'Alimentació.