Embolic a ERC: Junqueras i la direcció no acorden data per avançar el Congrés

Marta Rovira i Oriol Junqueras, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

La direcció d´Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i la candidatura de l'exlíder del partit Oriol Junqueras no han aconseguit posar-se d'acord sobre la data en què se celebrarà el Congrés de la formació (estava previst per al 30 de novembre), i han acordat esperar una resposta de la Comissió de Garanties sobre això.

Fonts de la formació han explicat que així s'ha acordat després d'una reunió, que va tenir lloc aquest dimecres 28 d'agost, entre la direcció dels republicans i la candidatura de Junqueras.

Per això, s'esperarà resposta de la Comissió de Garanties perquè la celebració del Congrés "no plantegi cap dubte jurídic" i que la data escollida garanteixi el dret de tots els militants, han explicat les mateixes fonts.

La direcció del partit va decidir, la setmana passada, demanar un informe jurídic per conèixer si és possible avançar la data del Congrés, com reclama la candidatura de Junqueras.

El partit havia fixat la data al seu Consell Nacional el 29 de juny passat després de la dimissió com a president del partit d'Oriol Junqueras, ara candidat a la reelecció.

Les mateixes fonts han advertit que una alteració del calendari "podria afectar la seguretat jurídica i afectar drets" dels militants, i han detallat que el canvi de data hauria de seguir el mateix procediment: acord de l'Executiva Nacional i modificació del reglament del Consell Nacional.