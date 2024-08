Bolaños minimitza el desmarcatge de Junts i recalca que el Govern central va guanyar "totes les votacions" al Congrés

Arxiu - El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños - A. Pérez Meca - Europa Press - Arxiu

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha minimitzat el desmarcament de Junts en les votacions d'aquest dimarts a la Diputació Permanent del Congrés i ha subratllat que, al final, la realitat és que el Govern va guanyar totes les votacions" i que el Partit Popular "les va perdre totes".

La formació independentista no va recolzar el Govern en cap de les deu votacions de dimarts i fins i tot es va alinear amb PP i Vox en algunes, una combinació que suposa majoria absoluta al Ple del Congrés, però no a la Diputació Permanent.

En una roda de premsa després de reunir-se amb el president del Consell General del Notariat al Palau de Sonora, el ministre ha estat preguntat si l'Executiu tem que Junts s'estigui deslligant del Govern i pugui deixar de donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

"La realitat va ser que ahir el Govern va guanyar totes les votacions al Congrés i el Partit Popular les va perdre totes. Aquesta és la realitat", ha llançat Bolaños, reivindicant les polítiques del Govern de Pedro Sánchez.

En aquest sentit, el ministre de Justícia ha insistit que el Govern presentarà els Pressupostos per "resoldre problemes de la gent" i seran els grups parlamentaris els que "hauran de decidir si volen millorar aquesta vida de les persones, sumar-se a uns nous Pressupostos o si estan a la seva”, ha dit.

Sense novetat sobre l'amnistia

En un altre punt, en relació amb les exigències de Junts perquè el Govern prengui mesures legals contra els jutges que no apliquen la llei d'amnistia, Bolaños s'ha limitat a recalcar que "no hi ha cap novetat" al voltant d'aquest assumpte i que és un "fet" que la llei està aprovada i en vigor, a més de recollida al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que "s'està aplicant pels tribunals".

Al fil, ha recordat que ja "hi ha hagut més de 100 persones beneficiades" per aquesta norma i que hi ha "procediments judicials que estan oberts amb recursos que han presentat diferents parts", i per això ha instat que aquests recursos tinguin el seu recorregut judicial i que es resolgui "el que sigui procedent".