Cimera a la Generalitat: primera trobada entre Illa, Parlon i Trapero

Els assistents a la reunió. Foto: X (@interiorcat)

Primera reunió amb les figures principals en matèria de seguretat de Catalunya. Dimecres a la tarda 28 d'agost, el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, es van veure al Palau de la Generalitat .

Va ser el mateix departament qui va fer pública la trobada (encara que no el contingut), i es va fer el mateix dia que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ja va publicar l'elecció de Trapero com a nou director general del cos.

Miquel Esquius, nou comissari en cap dels Mossos, també va ser a la trobada.

Canvis als Mossos

Trapero torna als Mossos, però aquesta vegada com a director general de la Policia, un càrrec de caràcter polític que fins ara ocupava Pere Ferrer. És la primera vegada que aquest lloc ho exerceix un membre del cos policial i no un polític. Per aquesta raó, el Trapero més gran deixarà la seva plaça al cos policial amb una excedència en comissió de servei. Aquest nomenament compleix el compromís del president de la Generalitat, Salvador Illa, que durant la campanya electoral va prometre reduir la percepció de politització que ha envoltat els Mossos els últims anys.

El nou organigrama del Departament dInterior també incorpora Tomás Carrión com a secretari general de la Conselleria. Persona de màxima confiança de Parlon durant el seu mandat com a alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Carrión és biòleg i fins ara era director de serveis de seguretat ciutadana, espai públic i medi ambient a Santa Coloma. En el seu nou càrrec, assumirà la responsabilitat de l'estructura administrativa del Departament d'Interior com a número dos de la conselleria.