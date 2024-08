Les dues faccions que lluiten per tenir el control d'Esquerra Republicana

Membres d?ERC a les portes de la seu del partit. Foto: Europa Press

La lluita pel lideratge a Esquerra Republicana (ERC) ja està, encara que falten diversos mesos per al Congrés, en plena ebullició. I hi ha dues faccions, dues candidatures, que volen aconseguir el control del partit a la tardor d'aquest any.

Militància Decidim i Nova Esquerra Nacional són les candidatures que ja s'han perfilat i que lluitaran per liderar els profunds canvis que els republicans volen afrontar després dels mals resultats a les últimes eleccions al Parlament.

Militància Decidim

Oriol Junqueras és la cara visible d'aquesta candidatura que es presentarà en societat el proper 21 de setembre a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat). Fa uns mesos va renunciar temporalment als seus càrrecs per poder fer un procés de “reflexió i escolta activa” de la militància.

Lluís Salvadó, persona de màxima confiança de l'exvicepresident de la Generalitat, es perfila com algú important a la candidatura.

Bernat Solé, Laura Pelay i Marc Puigtió són les altres figures que ja s'han confirmat com els noms que tindrien càrrecs de responsabilitat en aquesta llista.

Nova Esquerra Nacional

Els seus contrincants, que es presenten aquest dijous 29 d'agost a Barcelona, porten a les llistes noms com Marc Aloy (exalcalde de Manresa), Raquel Sans (que ha dimitit del càrrec de portaveu per centrar-se en la campanya), Xavier Godàs i Marta Vilaret .

Tots aquests noms (i els que es puguin anunciar) estarien més lluny dels postulats de Junqueras.

Es pot avançar el Congrés?

Tot i que en principi està fixat per al 30 de novembre, el Congrés dels republicans es podria avançar, ja que el sector junquerista ho hauria demanat.

El passat dimecres 28 es va celebrar una reunió amb la direcció... però no hi va haver acord.

Tot i això, s'esperarà a la resposta de la Comissió de Garanties perquè la celebració del Congrés "no plantegi cap dubte jurídic" i que la data escollida garanteixi el dret de tots els militants.