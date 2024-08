Per què Illa ha escollit el Monestir de Poblet i no qualsevol municipi del Baix Llobregat?

El claustre del Monestir de Poblet - Poblet.cat

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà els 16 consellers del Govern en unes jornades de treball a l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià del Monestir de Poblet (Tarragona) aquest divendres i fins dissabte.

Es tracta de la primera trobada de l'Executiu fora del Palau de la Generalitat després de la presa de possessió el 12 d'agost passat, i començarà divendres a les 10.30 hores amb l'arribada del Govern a Poblet, on saludaran l'abat Rafel Barruè davant la porta del monestir.

Tot seguit, es traslladaran a l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, on es farà una fotografia de família i on el Govern iniciarà a les 11 la sessió de treball.

Abans de la trobada a Poblet, el president Illa visitarà l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet acompanyat del seu alcalde, Joan Canela.

El Monestir de Poblet, un lloc carregat de simbolisme

Podria haver escollit qualsevol municipi del Baix Llobregat o del cinturó vermell de Barcelona, on el PSC manté gran part del seu electorat, però l?elecció del Monestir de Poblet per part d?Illa té un profund significat simbòlic. Aquest monestir, que va experimentar un llarg període d'abandó després de la desamortització de Mendizábal el 1835, va ser restaurat gràcies a figures com Eduardo Toda Güell i Antonio Gaudí. La restauració no només va salvar l'edifici, sinó que també va tornar a Poblet el seu estatus com a símbol de la religiositat i la història catalana. El 1921, Alfons XIII ho va declarar monument nacional, i el 1940 els monjos van tornar, restaurant la vida espiritual del monestir.

Poblet també acull l'arxiu personal de Josep Tarradellas, el president que va restaurar la Generalitat després de la dictadura, que va establir una connexió especial amb els monjos del monestir. Aquest llegat simbolitza la continuïtat entre la recuperació de les institucions catalanes i l‟actual govern d‟Illa.

A més, als arxius de Poblet hi ha el llegat de Romà Planas Miró, mentor polític d'Illa i secretari personal de Tarradellas a l'exili. Aquest fitxer reflecteix la connexió entre els moments crucials de la història política catalana i el lideratge actual d'Illa.

Finalment, el medalló amb què Illa va ser investit com a president de la Generalitat, dissenyat per Ventura Gassol per a Francesc Macià i recuperat per Tarradellas, s'ha convertit en un símbol de la continuïtat institucional a Catalunya. La decisió d'Illa d'iniciar el nou curs polític a Poblet subratlla la intenció d'ancorar el seu govern a la rica tradició històrica i simbòlica de Catalunya.

Posar en comú les prioritats i línies estratègiques

Les jornades de treball serviran per posar en comú els plans de treball de cadascun dels departaments i fixar un full de ruta de l'Executiu, tal com va explicar la consellera i el portaveu del Govern, Sílvia Paneque.

Els consellers posaran en comú un pla estratègic que els va encarregar Illa, que fixi les prioritats i les línies estratègiques a treballar els propers anys a cada departament.

Pla de Govern

A la passada reunió del Consell Executiu, l'Executiu d'Illa va aprovar iniciar l'elaboració del Pla de Govern de la XV legislatura, que es fonamentarà al programa de govern del president de la Generalitat ia les prioritats que estableixin els consellers en els seus àmbits de competència, així com als acords d'investidura amb ERC i els Comuns.

Els eixos d'actuació del Pla de Govern es basaran, entre altres qüestions, a l'autogovern de Catalunya i als serveis públics amb un impuls a la sanitat, l'educació i l'habitatge, així com a la transició digital i la transició ecològica.