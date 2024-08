La batalla pel lideratge d'ERC arriba al grup al Congrés: perilla Rufián?

El portaveu republicà al Congrés. Foto: Europa Press

ERC s'enfronta a un congrés decisiu per definir el lideratge del partit , previst per al 30 de novembre. En aquest conclave, no només es debat el lideratge d'Oriol Junqueras, que després de 13 anys al capdavant, incloent-hi tres a la presó, enfronta una forta oposició interna... sinó que segons El Confidencial , també es qüestiona el paper de Gabriel Rufián, portaveu al Congrés i principal representant de l'estratègia de Junqueras d'"eixamplar la base social" i obrir-se més enllà del sobiranisme, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona, un enfocament que no ha tingut l'èxit esperat.

Fonts republicanes suggereixen que Rufián podria ser rellevat del càrrec si la candidatura alternativa a Junqueras triomfa entre la militància. Tot i això, mantindria el seu lloc si Junqueras reté el lideratge.

Lleial a Junqueras, Rufián ha mantingut un notable silenci des de la derrota d'ERC a les autonòmiques del maig, mentre observa com molts dels seus companys es posicionen en contra de l'actual líder. En els últims mesos, se l'ha vist aïllat als passadissos del Congrés, acompanyat només de la seva cap de premsa.

Segons el seu entorn, no vol avivar el conflicte intern, encara que els seus crítics suggereixen que el silenci es deu a càlculs polítics sobre el seu futur. "Rufián està dolgut per l'espectacle ofert per alguns", indiquen fonts republicanes a aquest mitjà, i saben que s'haurà d'enfrontar a reptes difícils el curs polític vinent. “El grup al Congrés està dividit. L?ambient és molt tens”, afegeixen.

Tot i que aquest conflicte intern no sembla afectar directament les votacions, ja que no és una diferència estratègica sinó una lluita pel poder, el grup d'ERC a Madrid està fracturat en dos. Tres diputats recolzen Junqueras, mentre tres més s'oposen, amb el diputat independent Francesc-Marc Álvaro en una posició neutral. Rufián tindria el suport de Jordi Salvador i Inés Granollers, tots dos propers a Junqueras .

D'altra banda, Teresa Jordà, diputada i exconsellera, lidera des de Madrid la facció afí a Marta Rovira i promou la candidatura alternativa Nova Esquerra Nacional, que busca jubilar Junqueras i obrir un "nou cicle polític" a Catalunya.

Jordà defensa una candidatura sense un líder únic, en contraposició a l'"hiperlideratge" de Junqueras, advocant per lideratges al servei de l'organització. Tot i que no és clar qui assumirà la presidència d'ERC, alguns esmenten Raquel Sans com a possible candidata i reflecteixen el perfil feminista d'aquesta candidatura. Jordà, amb una àmplia experiència política, ha guanyat protagonisme recentment, encara que no tots consideren que tingui les qualitats necessàries per liderar el partit.