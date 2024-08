Illa marca el rumb dels seus consellers: habitatge digne, recuperar el lideratge econòmic i Rodalies

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix els 16 consellers del seu Govern en unes jornades de treball a l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià del Monestir de Poblet, a 30 d'agost de 2024

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reunit el Govern al Monestir de Poblet per marcar un nou rumb per a Catalunya, marcant una sèrie d'objectius amb què pretén basar el seu mandat. En primer lloc, ha demanat a la portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, "ambició per mobilitzar 50.000 habitatges públics i garantir el dret a l'habitatge", i també li ha traslladat que és una qüestió clau --textualment-- el traspàs de Rodalies.

Així ho ha traslladat en el marc de les jornades de treball d'Illa i el seu Govern que han començat aquest divendres a l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià del Monestir de Poblet (Tarragona), en què el president ha lliurat una mission letter personalitzada a cadascun dels seus consellers detallant què n'espera i quins objectius els insta a aconseguir.

Illa vol que la consellera de Salut, Olga Pané, se centri a aconseguir "un accés a l'atenció primària de salut en un 90% al 48%" i que impulsi la llei d'Agenda d'Integració Social i Sanitària i la llei de Formes no Contractuals, lligada a la normativa europea, i ha demanat a la consellera d'Educació, Ester Niubó, que recuperi la confiança en el sistema educatiu i prioritzi el diàleg amb els docents.

Al conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, li ha demanat treballar per l'oficialitat del català a les institucions europees en col·laboració amb el Govern central i impulsar la cooperació al desenvolupament per arribar al 0,7% del pressupost el 2030, i al conseller de Presidència Albert Dalmau li ha encarregat la modernització organitzativa i tecnològica del sector públic i el diàleg amb el territori.

Recuperar "el lideratge econòmic"

La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha rebut l'encàrrec que Catalunya "recuperi el lideratge econòmic a Espanya i desenvolupi el paper motor que històricament ha jugat a Europa", mentre que al conseller de Justícia, Ramón Espadaler, li ha demanat centrar-se en els serveis d'execució penal i de justícia juvenil i en la memòria històrica.

Illa ha reclamat a la consellera d'Interior, Núria Parlon, controlar "la lluita contra les ocupacions il·legals, els furts, la criminalitat associada al tràfic de drogues i la multireincidència", així com la violència contra les dones, i la consellera de Drets Socials , Mònica Martínez, li ha demanat redissenyar el sistema de protecció social i elaborar un nou mapa de prestacions arran del traspàs de l'Ingrés Mínim Vital (IMV).

El president socialista ha encomanat al conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, el "diàleg social constant" amb sindicats i empreses, ia la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, actuar amb contundència i tots els recursos per eradicar la violència masclista.

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, haurà de treballar perquè Catalunya "es posicioni entre les 50 regions més innovadores de la UE el 2030" i millorar el sistema universitari, garantint la normalitat del català com a llengua pròpia, mentre que el conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, haurà d'aconseguir la simplificació administrativa i la professionalització i digitalització del sector.

2% en cultura

Illa ha demanat al conseller d'Esports, Berni Álvarez, que treballi per millorar les infraestructures i els equipaments esportius de Catalunya, ia la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que se centri "a obtenir el 2% del total del pressupost de la Generalitat" per a el seu departament i posicionar Catalunya a l'avantguarda audiovisual i digital.

Finalment, al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, l'ha instat a "centrar-se en l'aprovació i l'execució del Pacte Nacional per la Llengua" i també vetllar per l'occità, l'aranès de l'Aran i la llengua de signes catalana .