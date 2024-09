Per què Puigdemont va decidir no anar a la investidura d'Illa?

Carles Puigdemont. Foto: EuropaPress

El secretari general de Junts, Jordi Turull , ha relatat aquest dilluns que l'expresident català Carles Puigdemont va decidir no anar a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa , "davant la impossibilitat" d'accedir al Parlament pel dispositiu policial que van desplegar els Mossos d'Esquadra als voltants de la Cambra catalana.

Turull ha explicat en una entrevista de Rac1 recollida per PressDigital que Puigdemont tenia la idea d'acudir al Parlament en algun moment de la sessió d'investidura, però que va canviar d'idea pel dispositiu policial que es va desplegar: "L'objectiu de Puigdemont sempre era entrar al Parlament".

VA SER A UN PIS A "ESPERAR"

Segons Turull, Puigdemont va marxar en un cotxe des de la zona de l'Arc de Triomf de Barcelona, on es va celebrar l'acte de benvinguda a l'expresident, per amagar-se en un pis de la zona per esperar i decidir si anava a la investidura o no.

Cap a les 12 i les 13 hores, Puigdemont, acompanyat per Turull, va prendre la decisió de sortir de Catalunya, i després va canviar de pis per poder començar el seu camí cap a Waterloo (Bèlgica), encara que es va quedar a la capital catalana fins a les 20 hores d'aquell mateix dia, quan l'Operació Gàbia dels Mossos ja s'havia desactivat.

L'expresident català va marxar de Barcelona assegut a la part del darrere d'un cotxe, encara que Turull no ha volgut detallar quina ruta van seguir per "seguretat".

CRÍTICA A ELENA

Preguntat per l'objectiu polític de l'acció, Turull ha defensat que es va optar per la "confrontació" i que Puigdemont volia evitar que els Mossos detinguessin un expresident de la Generalitat.

"Qui va fer pena i ridícul va ser la direcció política dels Mossos", i ha assegurat que el va sorprendre molt la roda de premsa posterior de l'ara exconseller d'Interior Joan Ignasi Elena (ERC) per explicar el dispositiu.

En aquella ocasió, Elena va assegurar que els Mossos d'Esquadra no s'esperaven "un comportament tan impropi" de qui havia estat la màxima autoritat de Catalunya, en referència a la fugida de l'expresident Carles Puigdemont, i va acusar Junts d'usar els ciutadans com a extres d'un engany.

Elena va lamentar que des de Junts s'ordís un pla, en les seves paraules, per dinamitar i deslegitimar el ple d'investidura "senzillament perquè no agradava el resultat".