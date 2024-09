Feijóo lamenta que Catalunya "comenci el curs una altra vegada amb multitud de barracons"

Alberto Núñez Feijóo - EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentat aquest dimarts que Catalunya "comenci el curs una altra vegada amb multitud de barracons en comptes de classes i col·legis", cosa que, al seu parer, acredita que aquesta autonomia que segueix "encaixada amb qüestions existencials” i no està centrada en els “problemes reals” dels catalans.

Dit això, ha demanat acabar amb la despesa supèrflua i ha recordat que Catalunya és la comunitat que "gasta més en ambaixades i en acció exterior d'Espanya".

"Per tant cal tornar a parlar a Espanya d'un concepte bàsic que és gastar bé. I gastar bé significa fer una auditoria de tota la despesa supèrflua, milions i milions d'euros en despesa supèrflua i tornar a ordenar la despesa pública en la nostra país", ha declarat Feijóo, en una entrevista a Onda Cero, que ha recollit.

Al ser preguntat si reconeix alguna singularitat a Catalunya, Feijóo ha indicat que "té alguna despesa singular", atès que "és la comunitat que millor paga als seus polítics d'Espanya" i la que "té més administració paral·lela d'Espanya".

"És la comunitat que gasta més en ambaixades i en acció exterior d'Espanya. És una comunitat, al meu entendre, que fa molt de temps que es fixa més en allò que li falta que en allò que gestiona. I és una comunitat que porta molt de temps abstreta amb qüestions existencials i molt poc preocupada dels problemes reals dels ciutadans", ha asseverat.

Recordeu el problema de la sequera

En aquest punt, ha advertit que el fet que Catalunya "sigui una de les comunitats amb més risc de sequera acredita que l'administració catalana s'ha preocupat molt més per la independència que per la sequera que afecta tant el camp català com la agricultura catalana, a la vinya catalana i als ciutadans de Catalunya".

També ha assegurat que Catalunya comença "el curs una altra vegada amb multitud de barracons en comptes de classes i col·legis", cosa que "acredita que està molt més preocupada per les qüestions dels polítics que per les qüestions dels catalans".

Feijóo ha assenyalat que totes les autonomies necessiten més diners, però no només Catalunya. "I els presidents autonòmics s'han de comprometre a tornar a les regles de despesa ia tornar a complir el dèficit públic ia tornar a ser molt exigents a la despesa pública de les seves comunitats per invertir en serveis públics", ha postil·lat.