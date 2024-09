El president d'Òmnium defineix com a "anomalia democràtica" que no s'apliqui la Llei d'Amnistia

El dirigent màxim d'Òmnium, Xavier Antich. Foto: Europa Press

Òmnium Cultural sol·licita al president de la Generalitat, Salvador Illa , que garanteixi el respecte dels drets parlamentaris de Carles Puigdemont , actual líder de l'oposició i president a l'exili.

Aquesta petició l'ha formulada Xavier Antich, president de l'entitat, en una entrevista . Segons Antich, "la principal preocupació del president Illa hauria de ser que es respectin els drets fonamentals del líder de l'oposició i que pugui ocupar el seu escó al Parlament". "És una anomalia democràtica que hagi d'exercir els seus drets parlamentaris, que són fonamentals, des de l'exili", ha assenyalat.

Per Antich, aquesta situació és el resultat del "sabotatge" per part d'alguns membres de la judicatura a la Llei d'Amnistia. Precisament, dilluns passat 2 de setembre a la nit, en una entrevista a TV3 , el president Illa va demanar als jutges que no obstaculitzin la legislació i va afirmar que respecta la justícia, però que l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional.

Per part seva, el president d'Òmnium ha qualificat com "una anomalia democràtica" el fet que no s'estigui aplicant la Llei d'Amnistia, i ha instat a posar-hi remei "de manera urgent i immediata". Considera que la manera com s'està aplicant contradiu la doctrina europea, ja que està beneficiant principalment els policies, mentre que més de 1.000 ciutadans afectats per causes relacionades amb el procés independentista no estan sent beneficiats. Això també afecta líders polítics com Puigdemont i altres membres del Govern del 2017. "És d'una gravetat extraordinària i manifesta", ha lamentat Antich.

De fet, ha advertit que l'aplicació de l'amnistia "serà una batalla llarga" i que "hauria d'interpel·lar no només els independentistes, sinó tots els demòcrates", ja que posa en joc el "respecte bàsic i fonamental a la separació de poders en un Estat". La norma va ser "arrencada a contracor" de l'Estat espanyol gràcies a l'aritmètica parlamentària al Congrés dels Diputats i al context de dependència del PSOE de l'independentisme català. A més, segons el líder d'Òmnium, "esmenarà la repressió del poder judicial".

Sobre la situació de Puigdemont, Antich ha expressat el seu "màxim respecte" per la decisió que va tornar de tornar a Bèlgica després d'una visita a Barcelona el 8 d'agost. L'expresident havia anunciat que tornaria a Catalunya per a la investidura del pròxim president de la Generalitat, però finalment no va assistir al ple i va decidir marxar. Segons Antich, Puigdemont va optar per no deixar-se aturar i tornar a l'exili, “una decisió dolorosa i políticament molt dura”. Aquell mateix dia, Illa va ser investit president amb els vots d'ERC a canvi d'un acord sobre finançament que genera recel a Òmnium. "Som desconfiats. No valorem paraules, sinó accions", ha afirmat Antich, que ha recordat que el dèficit fiscal que pretén resoldre el nou model ha estat una lluita històrica no només de l'independentisme, sinó també del sobiranisme i del catalanisme històric.