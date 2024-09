L'Audiència de Barcelona deixa l'aplicació de l'amnistia a l'aire

Foto: EuropaPress

L' Audiència de Barcelona ha estimat parcialment el recurs interposat per la Fiscalia i ha deixat sense efecte la providència de l'11 de juliol de 2024 en què preguntava a les parts si havia de consultar el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) i el Tribunal Constitucional (TC) si havia d'aplicar la Llei d'Amnistia als investigats en el primer procediment contra una trentena de polítics, empresaris i periodistes presumptament vinculats amb l'1-O, segons una interlocutòria del 30 de juliol.

A la providència del juliol, que amb l'emissió d'aquesta interlocutòria ha quedat sense efecte, el tribunal de la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona demanava a la jutgessa instructora del Jutjat d'Instrucció 13, Alejandra Gil, que "com més aviat millor remetés la causa en relació amb els processats d'aquest procediment inicial, anterior a la unificació del mateix amb una altra causa, a fi d'acordar el que sigui procedent sobre l'aplicació de la Llei d'Amnistia.

DOS PROCEDIMENTS UNIFICATS

Alejandra Gil , titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, en acabar la instrucció sobre aquest primer procediment contra una trentena de polítics empresaris i periodistes, va remetre la causa a l'Audiència perquè dictés la conclusió de sumari, fet que es va produir abans que una altra segona causa que s'instruïa al Jutjat d'Instrucció 18 recalés en Instrucció 13 i totes dues s'unifiquessin en una de sola.

La causa unificada encara no s'ha remès a l'Audiència, per la qual cosa la Secció 21 es dirigia només a les parts personades en el procediment d'Instrucció 13 per consultar-los si cal aplicar l'amnistia als processats i, en la mateixa resolució, els demanava que es pronunciïn sobre plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat davant del TC o de portar-lo davant del TJUE.

Tot i això, la Fiscalia ha presentat un recurs al·legant que en aquesta resolució no es refereix cap raó per la qual s'ha de donar un tractament diferent als investigats en el procediment unificat procedent de sengles jutjats i que "no poden coexistir en un mateix procediment la fase intermèdia amb la fase d'instrucció judicial", per això demana que la consulta sobre la llei d'amnistia no es faci fins que finalitzi la instrucció de la causa unificada.

HA DE ACABAR LA INSTRUCCIÓ

"El cert és que el Sumari actualment continua sense estar conclòs i en conseqüència no tenim la competència necessària per resoldre sobre l'afectació de la Llei Orgànica 1/2024", la Llei d'Amnistia, reconeix ara la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona.

Així, torna la causa a Adriana Gil, la titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que haurà de finalitzar la instrucció de la causa unificada abans que la totalitat dels processats puguin demanar acollir-se a la Llei d'Amnistia.

TURULL EXIGEIX LA SEVA APLICACIÓ

D'altra banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat l'Estat a defensar la Llei d'Amnistia després del rebuig dels jutges a aplicar-la. "L'Estat no pot mirar cap a una altra banda, s'ha d'actuar i rebel·lar", ha assegurat en una entrevista concedida a TV3.

Turull ha considerat que la cúpula judicial està duent a terme una "ocupació de l'espai polític" davant la qual l'Estat té recursos suficients per plantar-se, textualment.

El dirigent independentista també ha demanat actuar davant el possible "retard judicial exprés" del recurs presentat davant la no aplicació de l'Amnistia a independentistes ja que, segons ell, amb aquesta demora s'estaria evitant portar el cas al Tribunal Constitucional.