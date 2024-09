El Suprem confirma l'arxiu del 'cas Tsunami Democràtic' contra Puigdemont per terrorisme

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont intervé en un acte en tornar a Barcelona, el 8 d'agost del 2024, a Barcelona, Catalunya (Espanya). - David Zorrakino - Europa Press

La magistrada del Tribunal Suprem (TS) Susana Polo, que instruïa el 'cas Tsunami Democràtic', ha ratificat la decisió d'arxivar la causa penal oberta per presumpte terrorisme contra l'expresident català Carles Puigdemont i el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg.

En una interlocutòria, Polo desestima els recursos de reforma que van presentar les acusacions de Vox, Societat Civil Catalana i l'associació Dignitat i Justícia contra la interlocutòria del juliol passat en què la instructora acordava el sobreseïment provisional de la causa.

La magistrada Polo va prendre aquesta decisió després de rebre la interlocutòria pel qual el llavors jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló va arxivar la causa de 'Tsunami Democràtic', després que la Sala Penal de la mateixa Audiència invalidés totes les diligències acordades a els darrers tres anys perquè es va prorrogar la investigació el 30 de juliol de 2021, 24 hores fora de termini.

Polo va precisar llavors que el 29 de juliol del 2021 era el "límit temporal" per haver realitzat diligències d'investigació i que abans d'aquesta data "no s'havia acordat ni pres declaració a cap dels investigats --tampoc no ha tingut lloc la dels aforats en la present causa- cosa que impedeix que les actuacions puguin continuar pels tràmits del procediment abreujat».

A la interlocutòria d'aquest dimarts, la magistrada assenyala que la "invalidesa de diligències" acordades per l'Audiència Nacional a partir del període d'instrucció "implica que no pot fundar la decisió de continuar el procediment".