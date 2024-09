Montero compareix al Senat per donar explicacions sobre el finançament singular de Catalunya

La vicepresidenta Montero atenent la premsa. Foto: Europa Press

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, compareixerà al Senat aquest dimecres 4 de setembre per explicar l'acord de finançament singular per a Catalunya pactat amb ERC, que ha generat crítiques tant dins com fora del PSOE. Montero nega que aquest acord sigui un concert econòmic, una figura de finançament especial que concedeix més autonomia fiscal.

El Partit Popular (PP) va aconseguir utilitzar la seva majoria al Senat per forçar aquesta compareixença després que no fos possible al Congrés. A la Cambra Alta, Montero enfrontarà grups com el PP i Vox, que critiquen durament l'acord entre el PSC i ERC per considerar que implica un canvi en el model de l'Estat . Tots dos partits han promès una ofensiva parlamentària contra aquesta mesura.

D'altra banda, ERC i Junts també estan interessats en aquesta compareixença, especialment perquè Montero ha minimitzat l'acord i ha negat que sigui un concert econòmic. ERC, en particular, ha emfatitzat que el seu suport és crucial per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, i exigeix claredat sobre el tipus de finançament acordat.

Dins del PSOE, l?acord també ha generat tensions. Alguns parlamentaris socialistes, especialment de federacions autonòmiques com ara Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura i Astúries, han mostrat el seu rebuig al pacte. Javier Lambán, líder del PSOE a Aragó i senador, ha estat particularment crític, arribant a votar contra la llei d'amnistia i liderant una postura explícita en contra del finançament singular per a Catalunya.

En aquest context, la compareixença de Montero es presenta com un punt d'inflexió que podria redefinir el debat sobre el finançament autonòmic i el model d'Estat a Espanya. A més, podria impactar a la cohesió interna del PSOE, ja que diversos líders regionals i senadors socialistes han expressat el seu desacord amb l'enfocament del govern en aquest assumpte, just quan s'inicia un nou curs polític.

Pel que fa als socis de Govern, Compromís també té representació al Senat i ja ha advertit que no recolzarà l'Executiu en la intenció d'aprovar aquest finançament singular si no hi ha un fons d'anivellament per a la Comunitat Valenciana.

Manca per conèixer la postura de la resta de grups que donen suport al Govern i que s'asseuen al Senat, com ara EH Bildu, PNB, BNG, Geroa Bai, Sumar o Más Madrid, que fixaran la seva posició durant les seves intervencions.