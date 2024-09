DIRECTE: María Jesús Montero compareix al Senat per donar explicacions sobre el finançament singular

Montero, en una compareixença. Foto: Europa Press

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero , compareix aquest dimecres 4 de setembre des de les 11 del matí al Senat per explicar l'acord de finançament singular per a Catalunya pactat amb ERC, el qual ha generat crítiques tant dins com fora del PSOE . Montero nega que aquest acord sigui un concert econòmic, una figura de finançament especial que concedeix més autonomia fiscal.

Podeu seguir la intervenció en directe en aquest enllaç.