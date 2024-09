Puigdemont contra Borràs: els canvis de la cúpula que anticipen a Junts

Foto: EuropaPress

Josep Rull ha confirmat aquest dimecres al programa "El Matí de Catalunya Ràdio" que no continuarà com a president del Consell Nacional de Junts, a causa en gran mesura que ja ocupa el càrrec de president del Parlament. La seva sortida deixa un buit significatiu en un càrrec que podria ser crucial per al futur de Laura Borràs, que ha anat perdent influència a la direcció de Junts i podria veure rellançada la seva carrera.

El lideratge de Borràs, que ha estat al capdavant del partit des del 2022, ha estat qüestionat els últims mesos. S'especula que podria ser rellevada de la presidència de Junts per Carles Puigdemont, que continua mantenint una forta influència en el partit tot i haver-se apartat formalment de la presidència fa dos anys per centrar-se al Consell per la República. Davant d'aquesta situació, algunes fonts internes han explicat a Nació que Borràs podria ocupar la vicepresidència de la formació, tot i que encara no hi ha confirmació oficial.

De totes maneres, el congrés d'aquest proper octubre servirà per consolidar orgànicament el lideratge de Puigdemont, segons ha avançat a l'entrevista d'aquest matí. Tot i que Puigdemont havia promès retirar-se de la política de primera línia si no aconseguia erigir-se com a President, sembla que les seves paraules quedaran en paper mullat.

Per la seva banda, Jordi Turull, actual secretari general de Junts, ha estat una figura clau al partit i un aliat proper de Puigdemont. Turull ha servit com a interlocutor amb el PSOE, cosa que li ha atorgat un paper fonamental en les decisions estratègiques de la formació. Segons algunes fonts internes, si hi ha un moment en què els aliats de Borràs podrien quedar desplaçats del nucli del partit és ara.

LA CAIGUDA DE BORRÀS

El lideratge de Borràs també s'ha vist debilitat per les sortides i els conflictes interns de figures afins a ella. Francesc de Dalmases, una de les seves vicepresidències afins, es va veure obligat a deixar el càrrec després d'un incident amb una periodista de TV3, mentre que Aurora Madaula va tenir problemes amb altres membres del grup parlamentari a causa d'un cas de presumpte assetjament, cosa que en va afectar continuïtat al partit.

En aquest context de reestructuració interna, Josep Rius i Anna Erra, persones de confiança de Puigdemont, es perfilen com a possibles continuadors en càrrecs de lideratge dins del partit. Mentrestant, Albert Batet segueix com a president del grup al Parlament, en espera que Puigdemont, des del seu exili, pugui tornar i ocupar un escó.

El proper congrés de Junts serà un punt d'inflexió per a la formació, no només per la possible consolidació de Puigdemont com a líder, sinó també per les noves dinàmiques de poder que sorgiran dins del partit, afectant figures com Laura Borràs i els seus aliats.