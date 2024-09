Montero acusa el PP d'aplicar "una estratègia de terra cremada i confrontació territorial"

Foto: Senat d'Espanya

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero , ha comparegut aquest dimecres 4 de setembre al Senat per donar explicacions sobre la quota catalana, a petició del PP , que té majoria a la Cambra Alta.

En la seva intervenció, de manera recurrent, ha criticat els populars. "Hi ha algú al PP que s'hagi llegit el que diu l'acord?", s'ha preguntat, acusant els d'Alberto Núñez Feijóo d'aplicar "una estratègia de terra cremada, de confrontació territorial", dient també que duen a terme un "populisme fiscal i deslleialtat institucional".

"Estan molt nerviosos perquè veuen que la legislatura es farà molt llarga", ha continuat, dient que el PP "segueix en la negació i la ira, i per això no vol parlar d'economia".

Un acord que "garanteix la solidaritat"

Montero ha dit que la seva intervenció "serveix per defensar l'acord en el fons i en el contingut". "Vostès no admeten que la política valenta de Pedro Sánchez a Catalunya estigui donant resultats, vol que vagi malament a Espanya ia Catalunya, però les últimes eleccions obren un nou escenari que cal llegir".

Segons la vicepresidenta, "Catalunya està en el moment de recuperar el temps perdut a la dècada del Procés " i ha assenyalat que "no es formulen lleis de desconnexió, cosa que sí que va passar amb el govern del PP".

Pel que fa al contingut, garanteix que “se sustenta en quatre compromisos que cal complir ”. "La Generalitat ha de contribuir a la solidaritat amb les comunitats, aquella que permeti que els serveis prestats puguin assolir nivells similars, sempre que duguin a terme un esforç fiscal similar ", ha afegit.

"Es posa negre sobre blanc que la solidaritat és finalista i ha de garantir un nivell de serveis similar a tot Espanya, aquest és l'objectiu ", ha puntualitzat, afegint que es tracta d'"un acord solidari que aprofundeix en el federalisme".

"No volen parlar de finançament autonòmic"

D'altra banda, Montero ha recordat que "Aznar va pactar amb CiU sense que ningú l'acusés d'intentar trencar Espanya, que és l'argument recurrent", i ha acusat el PP de tenir una política en matèria autonòmica "que va per dies i per territoris" ".

"Si volen aportar alguna cosa al debat, facin-ho, el tema és prou gran per no tractar-ho amb demagògia", ha continuat, denunciant que els populars "no volen parlar de finançament autonòmic".

Montero ha assenyalat que "Pedro Sánchez va oferir al PP crear un grup de treball per parlar de finançament autonòmic", i que vol que existeixi "un debat serè, per treballar, on es busqui a l'entesa. Si anem als greuges comparatius, no anem enlloc, i estic segura que el PP va per aquest costat, perquè si no no té sentit no acceptar la taula”.

Finalment, ha expressat que "si el PP no ajudarà, almenys que no embarri la convivència per un pur interès electoral".

La intervenció de Montero