El cor, element principal del cartell i la imatge de la Diada 2024

Un dels cartells de la Diada. Foto: Generalitat

"El cor és l´element principal de la proposta". Així s?expressa el dissenyador Sergi Delgado, autor del cartell i la imatge de la Diada 2024.

La Generalitat s'ha preguntat què és sentir Catalunya? i ha entès que les respostes són subjectives depenen de cada persona, encara que hi ha tres conceptes principals: unió, identitat i amor.

Amb la bandera com a retícula modular, el cor com a símbol principal i l'abstracció de nous elements, es busca crear un sistema gràfic que sigui fàcil d'interpretar per a un públic ampli. El resultat és una campanya simbòlica i identitària, directa i intuïtiva.

La imatge institucional de la Diada d'aquest any encaixa, doncs, amb el fil conductor de les celebracions que orbita al voltant del sentiment de catalanitat. La proposta creativa de Sergi Delgado ha estat la guanyadora del concurs que, per tercer any consecutiu, ha estat convocada per a la creació de la imatge gràfica de la Diada Nacional de Catalunya.

Lletres i algorismes

Sergi Delgado és director d´art i fundador de Diatomic studio, amb seu a Barcelona. La tipografia és la base de bona part de la seva obra. Es defineix com un dissenyador multidisciplinari que experimenta diàriament combinant imatges, textures i gràfics en moviment. S'inspira en els algorismes matemàtics que es troben a la natura, els moviments psicodèlics, surrealistes, onírics, el Pop Art i l'Optical Art. Ha treballat en el camp de la música i en diversos projectes culturals.