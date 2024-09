Junts i ERC amenacen Montero: si no compleix el que s'ha pactat, "game over"

El senador de JxCat Eduard Pujol intervé durant una sessió plenària, al Senador - EP

Tensió al ple del Senat d'aquest dimecres. El portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha qüestionat l'acord de finançament singular per a Catalunya i ha exigit a la vicepresidenta María Jesús Montero un autèntic "concert econòmic", no un "maquillatge", advertint que, si els socialistes no compleixen el pactat amb els de Carles Puigdemont a Brussel·les, "game over" i fi de la legislatura.

Al ple del Senat sobre el finançament autonòmic, Pujol ha definit la intervenció de la vicepresidenta primera del govern com un "concert de violí per intentar sortir viva de l'embolic" que s'ha muntat a Espanya amb l'acord fiscal de PSC i ERC, tant amb el PP com dins del PSOE.

Acabar amb l'espoli

"En lloc de solemnitzar que l'espoliació de l'Estat a Catalunya és insostenible i que s'ha d'acabar, vostè cau a la yenka: concert econòmic no, però sí, una mica de si, massa de no al final massa de no", ha resumit.

Per això ha instat Montero a aclarir d'una vegada si el signat és un autèntic concert econòmic per a Catalunya que implica la sortida d'aquesta comunitat del règim comú de finançament autonòmic, que és el que Junts podria acceptar, o si en realitat és “fum” " i un altre "gran engany".

El senador independentista ha insistit que la seva formació no accepta el 'cafè per a tothom' i tampoc un 'kalimotxo per a tothom', encara que pugui semblar més dolç, i ha limitat les opcions: “O concert, o concert”, ha reblat.

Després de reclamar la publicació de les balances fiscals i xifrar en "210.000 milions d'euros" els diners que "se'n van de Catalunya i no tornen en 10 anys", Pujol ha amenaçat amb el paper clau del seu grup al Congrés --"Set és un número màgic", en al·lusió als set diputats de Junts--, i ha subratllat que sense la seva formació el Govern de coalició "no en sortirà".

"No els comprarem un concert zero i molt light, perquè llavors estaríem on som, en allò de sempre --ha advertit--. Compte amb els paranys i amb els efectes especials, ni amb Junts ni amb Catalunya les coses estan per massa jocs. Hi ha un acord, l'acord de Brussel·les, i s'ha de complir.

També amb advertiments d'ERC

Per part seva, la portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac, ha apostat per reivindicar l'acord amb el PSC per al finançament singular a Catalunya, fent al·lusió als mateixos termes en què s'ha expressat Montero, tot i que ha finalitzat la seva intervenció llançant diversos avisos a la ministra d'Hisenda.

En aquest context, ha exigit a Montero "posar-se en marxa" recordant que el primer semestre de l'any que ve s'haurà de reunir de manera bilateral per desplegar l'agenda legislativa que permeti a Catalunya tenir un finançament singular.

Per això, li ha exigit el "compliment íntegre" de l'acord per a un nou model de finançament singular, i ha proclamat que els pactes "han de ser complerts" i, si té intenció de dilatar terminis, ERC ha advertit que "tindria conseqüències".

De la mateixa manera, la portaveu d'ERC ha retret a Montero que negués que l'acord fiscal fos un concert econòmic, en entendre que estava rebaixant els termes del pacte, insistint que "tindrà conseqüències" si hi ha algun incompliment.

"Si l'Estat no compleix, la resposta de Catalunya serà clara, ferma i decidida", ha advertit la portaveu d'ERC al Senat a la ministra Montero.

I missatge per a Junts

En la segona intervenció, la senadora d'ERC s'ha dirigit cap a Junts per reclamar-li unitat a l'hora d'aconseguir finalment el concert econòmic per a Catalunya, advertint que és una oportunitat per recaptar el cent per cent dels impostos.

"Tenim una posició determinant en aquesta legislatura a Madrid, utilitzem-la conjuntament al servei de Catalunya. No es pot entendre aquest independentisme més centrat a criticar l'independentista del costat que a sumar esforços per un gran objectiu comú", ha sentenciat.