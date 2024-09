Illa explicarà aquest dijous la composició del seu Govern al primer ple del curs al Parlament

Arxiu - El president de la Generalitat, Salvador Illa, al debat del ple de la seva investidura al Parlament de Catalunya - Kike Rincón - Europa Press

El president de la Generalitat, Salvador Illa, explicarà aquest dijous la composició del nou Govern al primer ple del curs polític al Parlament de Catalunya, en una compareixença a petició pròpia que serà la seva estrena davant els diputats des que va prendre possessió al capdavant del Executiu català.

El ple d'aquest dijous donarà el tret de sortida al nou període de sessions i començarà a les 9 del matí amb la voluntat que s'acabi al migdia, sense allargar la sessió a la tarda.

Després de la compareixença d'Illa a temps il·limitat, els grups parlamentaris tindran 10 minuts de rèplica cadascun, amb l'opció de contrarèplica del president individualment o conjuntament, i una altra resposta de cinc minuts per partit en aquest cas.

Segons estableix la Llei de Presidència de la Generalitat i del Govern, el president de la Generalitat ha d'informar el Parlament de la composició de l'Executiu una vegada constituït el nou Govern així com de les modificacions posteriors.

Suplement pressupostari i comissions

Aquest dijous, el ple també debatrà i votarà la validació del Decret Llei 8/2024, de concessió dun suplement als Pressupostos de la Generalitat de 2023, prorrogats el 2024, per garantir lactivitat regular del sistema de salut, amb una intervenció prèvia de cinc minuts per grup parlamentari

Així mateix, els diputats debatran i votaran la constitució formal de les comissions parlamentàries, una per cadascuna de les 16 conselleries de la Generalitat, encara que la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica es desdoblarà per separar Transició Ecològica, d'una banda, i Territori i Habitatge, de l'altra.

En concret, les comissions seran les següents: Assumptes Institucionals; Economia i Finances; Empresa i Treball; Igualtat i Feminisme; Unió Europa i Acció Exterior; Educació i Formació Professional; Investigació i Universitats; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; i Interior i Seguretat Pública.

Completen la llista les comissions de: Territori i Habitatge; Transició Ecològica; Salut; Drets Socials i Inclusió; Cultura; Justícia i Qualitat Democràtica; Esports; i Política Lingüística.

Per majoria absoluta

El ple ha d'aprovar per majoria absoluta d'almenys 68 diputats el nombre i l'àmbit de les comissions i, una vegada aprovades, s'han de constituir la setmana següent.

Les comissions legislatives són les úniques que poden dictaminar sobre els projectes o les proposicions de llei.

Cada comissió estarà formada per 18 membres, repartits de manera proporcional per la mida de cada grup parlamentari al Parlament: 5 del PSC, 4 de Junts, 3 d'ERC, 2 del PP, 1 de Vox, 1 de Comuns, 1 de la CUP, i 1 d'Aliança Catalana com a única formació del grup mixt.

Per acabar, el ple també votarà la creació de dues comissions de seguiment: la Comissió d'Infància, i la Comissió de Polítiques de Joventut, que s'hauran de constituir de la mateixa manera una vegada creades.